В Самаре состоится пресс-конференция народного артиста России Никиты Михалкова

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8 сентября на экспериментальной сцене Самарского академического театра драмы им. М. Горького (пл. Чапаева, 1) состоится пресс-конференция Героя Труда Российской Федерации, режиссера, актёра, сценариста и продюсера, народного артиста Российской Федерации, художественного руководителя Центра театра и кино Никиты Сергеевича Михалкова.

Встреча со СМИ пройдет перед творческим вечером Никиты Михалкова «Территория моей любви», который состоится в рамках Международного фестиваля искусств «Шостакович. Над временем» в этот же день на сцене драмтеатра.

Никита Михалков расскажет о своей творческой судьбе, об этапах развития художественного мировоззрения, о людях, сопровождающих его на этом пути. Яркие эпизоды жизни режиссёра, истории, происходившие с его коллегами, неожиданным образом откроют аудитории зала увлекательные миры театра и кино. В волнующую атмосферу большого кино погрузят и фрагменты из художественных фильмов режиссёра – воспроизведенные на экране, они словно демонстрируют страницу за страницей главу, вписанную его почерком в историю отечественного и мирового кинематографа. В рамках творческого вечера Никита Сергеевич пообщается со зрителями, ответит на вопросы и поделится своими размышлениями на тему современного кино и не только.