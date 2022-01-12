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В Самаре состоится лекторий "Герои и антигерои "Нового Голливуда”"
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В Самаре состоится лекторий "Герои и антигерои "Нового Голливуда”"

12 января 2022 13:30
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В Самаре состоится лекторий "Герои и антигерои "Нового Голливуда”"

Во второй части «Крёстного отца» (1974) Ф.Ф. Кополлы Аль Пачино и Роберт де Ниро не появляются вместе в одном кадре, но присутствие их в одном фильме ретроспективно видится очевидным. Однако в начале 70-х, когда эти имена еще не обрели «звёздный» статус, ситуация была совершенно иной. Во многом случайную встречу на съемочной площадке этих актёров обеспечил Мартин Скорсезе, чей фильм «Злые улицы» (1973) вызвал у Кополлы мгновенную реакцию – подписать де Ниро на роль молодого Вито Корлеоне. Для современного зрителя Мартин Скорсезе – в первую очередь режиссёр культового «Таксиста» (1976) всё с тем же де Ниро. Однако его творческий маршрут на протяжении 70-х получился извилистым: пришедшему со временем успеху предшествовали годы зрительского безразличия, художественных поисков и финансовых провалов.

На очередной встрече лектория «Герои и антигерои “Нового Голливуда”» будет предложен портрет Мартина Скорсезе, в котором найдется место как его известным работам, так и позабытым лентам. Что нового в «Новом Голливуде»? Как принцип «свободы творчества» оказался востребованным в индустрии, где десятилетиями всем заправляли продюсеры и руководители киностудий? Как коммерческий успех оказался совместим с новаторским художественным опытом?

Новый лекторий «Герои и антигерои “Нового Голливуда”» расскажет о режиссёрах и фильмах, которые радикально изменили представление об американском кинематографе.

18+

ВРЕМЯ И МЕСТО

15 января, суббота, 17:30

Музей Э.А. Рязанова (ул. Фрунзе, 120)

ЛЕКТОР

Олег Горяинов — киновед, кандидат юридических наук, главный научный сотрудник музея Эльдара Рязанова.

ЦЕНА

200 руб. Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись 

ДЛЯ ОБЛАДАТЕЛЕЙ «ПУШКИНСКОЙ КАРТЫ»
Билеты на лекцию можно приобрести по «Пушкинской карте».

Подробно узнать о лекциях и записаться можно по телефонам музея:

332-05-16, 332-05-17 и в социальных сетях

 https://vk.com/ryazanov_museum

https://www.instagram.com/ryazanov_museum/

 

 

Теги: Мероприятия

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