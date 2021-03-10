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В Самаре снова пройдет фестиваль «Дни франкофонии»
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В Самаре снова пройдет фестиваль «Дни франкофонии»

10 марта 2021 09:21
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В Самаре снова пройдет фестиваль Дни франкофонии

20 марта в Международный день Франкофонии в Самаре, как и по всему миру, начнется фестиваль «Дни франкофонии».

В течение недели жителям города будут предложены экскурсии, показы короткометражных фильмов, лекции, встречи с франкофонными артистамии многое другое! Фестиваль «Дни франкофонии», который ежегодно организует Альянс Франсез Самара, будет рад вновь приветствовать вас.

Фестиваль проводится не только для студентов Альянс Франсез Самара, но и для широкой публики, которая интересуется французской культурой. «Дни Франкофонии» проводятся по всему миру уже более 30 лет, фестиваль даёт возможность широкой общественности узнать лучше французскую культуру и ее особенности. 

В рамках фестиваля вы сможете лучше узнать культуру франкофонных стран, пообщавшись с режиссёром из Иранаи представителем Буркина Фасо, вы сможете окунуться в атмосферу города Невшатель, побывав на выставке «Пейзажи Невшательского края» и попробовав знаменитый сыр из региона Невшательв Швейцарии.

Для того чтобы программа была не только развлекательной, но и полезной для изучения французского языка, Альянс Франсез проведёт просмотры франкофонных фильмов с переводом на русский язык и конференции для студентов и преподавателей. Для самых маленьких франкофонов и меломанов будет организована программа «Egolecachalot» с автором и композитором из Ренна Давидом Делаброссом, который в поэтичной и игровой манере расскажетдетям о современном мире. Все мероприятия доступны широкой публике с переводом на русский язык. 

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