В Самаре простились с выдающимся актером Владимиром Борисовым

154

Актера не стало 26 апреля, ему было 75 лет. Сегодня церемония прощания с народным артистом России прошла в Самарском академическом театре драмы им. М. Горького. Проводить Владимира Борисова в последний путь пришли друзья, коллеги, родные, близкие и зрители, которые на протяжении многих лет с трепетом ждали выхода на сцену своего кумира. Вместе с земляками с народным артистом попрощался губернатор Дмитрий Азаров.



- Сегодня мы прощаемся с человеком, без которого невозможно уже на протяжении полувека представить культурную жизнь нашего региона. Не только театральную. Владимир Владимирович - выдающийся актер, талантом которого мы восхищались, восхищаемся и будем восхищаться. Целые поколения жителей Самарской области выросли с именем Владимира Борисова. Для многих из нас он открыл великие произведения, дал возможность прикоснуться к высокому искусству, задуматься, пофилософствовать, улыбнуться, порадоваться, восхититься. Дал возможность нам сопереживать, быть людьми. Мне очень сложно говорить сегодня, потому что Владимира Владимировича я помню столько, сколько себя осознаю. Владимир Владимирович, конечно, любимый актер любимого театра для всех нас.



Как отмечают коллеги Владимира Борисова и зрители, его работы были наполнены профессиональным мастерством и живостью образов. Он подробно прорабатывал биографию и характер персонажа, что делало его более понятным для зрителя.



"Это действительно невосполнимая утрата для всех нас. И для театра, и для города, и для губернии, и для всех людей, которые любят его и будут любить, помнят и будут помнить. Совершенно волшебный голос, тонкий юмор, космическая харизма. Бог его надарил такими талантами, а мы купались в их лучах", - говорит актриса Жанна Романенко.



С первого появления на сцене он стал абсолютным любимцем самарской публики. И до последнего дня им оставался. Само его появление на сцене уже было праздником. Несомненный актерский талант. Большой артист, - вспоминает театральный критик Татьяна Журчева.

Источник: СОВА

Фото: СОВА