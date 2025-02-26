В Самаре прошли прослушивания Четвертого Всероссийского конкурса молодежных джазовых коллективов

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Победители выступят в июне на Moscow Jazz Festival. Это самый масштабный джазовый проект за всю историю отечественного джазового движения. Более 1000 ведущих музыкантов из России и стран зарубежья представят свои лучшие джазовые программы.

Ирина Евгеньевна Калягина, министр культуры, встретилась с Игорем Михайловичем Бутманом, народным артистом России, художественным руководителем Фестиваля и Романом Марковичем Христюком, исполнительным директором Фестиваля, которые приехали к нам, специально, чтобы лично прослушать выступления наших ребят.

«У нас, безусловно, много талантливых исполнителей и коллективов, которые достойно представят наш регион. Я желаю всем ребятам удачи!», - поделилась Ирина Калягина.

Фото: минкульт СО