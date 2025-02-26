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В Самаре прошли прослушивания Четвертого Всероссийского конкурса молодежных джазовых коллективов

26 февраля 2025 20:37
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«У нас, безусловно, много талантливых исполнителей и коллективов, которые достойно представят наш регион. Я желаю всем ребятам удачи!», - поделилась Ирина Калягина.

Победители выступят в июне на Moscow Jazz Festival. Это самый масштабный джазовый проект за всю историю отечественного джазового движения. Более 1000 ведущих музыкантов из России и стран зарубежья представят свои лучшие джазовые программы.

Ирина Евгеньевна Калягина, министр культуры, встретилась с Игорем Михайловичем Бутманом, народным артистом  России, художественным руководителем  Фестиваля и Романом Марковичем Христюком,  исполнительным директором Фестиваля, которые приехали к нам, специально, чтобы лично прослушать выступления наших ребят.

«У нас, безусловно, много талантливых исполнителей и коллективов, которые достойно представят наш регион. Я желаю всем ребятам удачи!», - поделилась Ирина Калягина.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

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