В Самаре прошла пресс-конференция, посвященная премьере оперы «Мастер и Маргарита» Сергея Слонимского

102

В Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича прошла пресс-конференция, посвященная премьере оперы «Мастер и Маргарита» Сергея Слонимского.

В мероприятии приняли участие: врио министра культуры Самарской области Ирина Калягина, музыкальный руководитель и дирижер-постановщик спектакля Евгений Хохлов, режиссер-постановщик народный артист России, лауреат премий «Золотая маска» и «Золотой софит» Юрий Александров, народный артист РСФСР Сергей Лейферкус, президент фонда Сергея Слонимского, профессор, музыковед, доктор педагогических наук Раиса Слонимская.

Пресс-конференцию открыла врио министра культуры Самарской области Ирина Калягина: «Я хочу поблагодарить всех, кто причастен к созданию спектакля - это большое культурное событие в масштабах страны. Наш город очень многое связывает с Сергеем Михайловичем Слонимским. Мы помним постановку «Видения Иоанна Грозного», которая состоялась здесь. Знаем, что Сергей Михайлович посвятил городу пятую симфонию, а в своих письмах и воспоминаниях очень по-доброму отзывался о Самаре».

Либретто по одноименному роману Михаила Булгакова написано Юрием Димитриным и Виталием Фиалковским. Основные сюжетные линии перенесены в партитуру Слонимского, включая грандиозный бал у сатаны. Не смотря на то, что опера рассчитана на камерный оркестр, на сцену выйдет почти вся труппа театра.

«Закономерно и правильно, что опера дождалась своего часа и будет поставлена на сцене нашего театра, который Сергей Михайлович очень любил, хорошо знал. И здесь она будет поставлена впервые в России. Можно сказать, что это мировая премьера, потому что на русском языке в подлиннике эту оперу никто никогда не ставил. Мы долго готовились. Спектакль сложный и нам надо было укреплять труппу. Идейным вдохновителем стала Светлана Петровна Хумарьян – человек, который открыл для Самары Сергея Слонимского и дружил с ним до его последних дней», – рассказал музыкальный руководитель и дирижер-постановщик Евгений Хохлов.

Опера «Мастер и Маргарита» Сергея Слонимского целиком в России никогда не ставилась. Более того, она была запрещена сразу же после первого исполнения в 1972 году. Позднее опера несколько раз исполнялась за рубежом. И только в 2012 году, спустя 40 лет со дня премьеры, в Михайловском театре был исполнен первый акт из оперы в концертном варианте. Партию Понтия тогда спел народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, лауреат всесоюзного и международных конкурсов Сергей Лейферкус. Легендарный баритон в роли римского прокуратора выйдет на сцену самарского театра 6 октября.

«Я ни секунды не сомневался, принимая предложение руководства театра. Я люблю это произведение. Я хорошо знал Сергея Михайловича Слонимского. Я знаю, насколько спектакль сложный с исполнительской точки зрения. Нужно отказаться от того, чему тебя учили много лет, от оперного пения, оперного звука. Здесь очень важен разговорный текст, булгаковский текст», – поделился Сергей Лейферкус.

Также 6 октября партии Левия Матвея и Здравомыслящего исполнит солист Московского театра «Новая опера» им. Е.В. Колобова Михаил Губский, а солист Большого театра России Иван Максимейко исполнит Иуду.

«Мы покажем вариант, который я считаю максимально приближенным к замыслу композитора и автора романа. К традиционной опере это не имеет никакого отношения. Это не пение, а особое существование артиста. Это как бы драматический спектакль с музыкой. И чрезвычайная работа для дирижера, потому что каждый инструмент, как артист – с ним надо сделать партию. Это мой самый сложный спектакль. Я вижу, как он складывается, но мне нужна реакция публики. Потому что публика в спектакле – действующее лицо. У меня есть сцены, которые происходят в зрительном зале, когда артисты взаимодействуют со зрителем и пытаются им рассказать, что у них на сердце. Мы не можем решить за других, что хорошо, что плохо, мы можем поставить вопросы, чтобы публика тоже задумалась. Это очень философская история. В Самаре, я знаю, есть публика, которая ждет, чтобы с ней говорили о высоких смыслах», – прокомментировал режиссер-постановщик Юрий Александров.

Постановка приурочена к 90-летию со дня рождения композитора. Президент фонда Сергея Слонимского Раиса Слонимская уже побывала на репетиции и поделилась своими впечатлениями: «Здесь с большим теплом относятся к искусству. И Сергей Михайлович это понял уже тогда, когда в этом театре была поставлена его первая опера. Всегда с большой отдачей его принимали в этом коллективе, и творческая атмосфера, которая создается здесь сегодня, соответствует мировому стандарту понятия – Театр. Эта опера Сергея Михайловича 50 лет ждало своего часа. И я думаю, что он был бы очень рад. Сегодня я впервые была на репетиции. С большим волнением ждала этой встречи, и самое сильное впечатление произвело то, как относятся к музыке, звучащей в этих стенах».

Премьера оперы «Мастер и Маргарита» состоится 6, 7, 8 октября.

Фото: Александр Крылов