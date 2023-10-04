Я нашел ошибку
Главные новости:
Делегация Самарской области провела переговоры о развитии сотрудничества с Узбекистаном 
Делегация Самарской области провела переговоры о развитии сотрудничества с Узбекистаном 
В Самаре следят за состоянием дорог, в том числе обновленных по дорожному нацпроекту
В Самаре следят за состоянием дорог, в том числе обновленных по дорожному нацпроекту
В Самарском госуниверситете открыт бюст выдающемуся конструктору Сергею Павловичу Королёву
В Самарском госуниверситете открыт бюст выдающемуся конструктору Сергею Павловичу Королёву
В Самаре прошла пресс-конференция, посвященная премьере оперы «Мастер и Маргарита» Сергея Слонимского
В Самаре прошла пресс-конференция, посвященная премьере оперы «Мастер и Маргарита» Сергея Слонимского
«ЭнергосбыТ Плюс» определил победителей второго этапа акции «Офис в кармане» в Самарской области
«ЭнергосбыТ Плюс» определил победителей второго этапа акции «Офис в кармане» в Самарской области
Вечер классической музыки объединит Москву и Самару
Вечер классической музыки объединит Москву и Самару
в Самарской области подвели итоги первого дня чемпионата МВД по плаванию
В Самарской области подвели итоги первого дня чемпионата МВД по плаванию
В Самаре состоится цикл мероприятий, посвященных 200-летию Ивана Сергеевича Аксакова
В Самаре состоится цикл мероприятий, посвященных 200-летию Ивана Сергеевича Аксакова
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 99.27
0.79
EUR 104.06
0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоится открытие выставки художественного ткачества Дины Ковалевой
В Самарском зоопарке пройдет "Всемирный день животных"
В Самарском парке Дружба покажут ретро-автомобили
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре прошла пресс-конференция, посвященная премьере оперы «Мастер и Маргарита» Сергея Слонимского

4 октября 2023 20:46
102
В Самаре прошла пресс-конференция, посвященная премьере оперы «Мастер и Маргарита» Сергея Слонимского

В Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича прошла пресс-конференция, посвященная премьере оперы «Мастер и Маргарита» Сергея Слонимского.

В мероприятии приняли участие: врио министра культуры Самарской области Ирина Калягина, музыкальный руководитель и дирижер-постановщик спектакля Евгений Хохлов, режиссер-постановщик народный артист России, лауреат премий «Золотая маска» и «Золотой софит» Юрий Александров,  народный артист РСФСР Сергей Лейферкус, президент фонда Сергея Слонимского, профессор, музыковед, доктор педагогических наук Раиса Слонимская.

Пресс-конференцию открыла врио министра культуры Самарской области Ирина Калягина: «Я хочу поблагодарить всех, кто причастен к созданию спектакля - это большое культурное событие в масштабах страны. Наш город очень многое связывает с Сергеем Михайловичем Слонимским. Мы помним постановку «Видения Иоанна Грозного», которая состоялась здесь. Знаем, что Сергей Михайлович посвятил городу пятую симфонию, а в своих письмах и воспоминаниях очень по-доброму отзывался о Самаре».

Либретто по одноименному роману Михаила Булгакова написано Юрием Димитриным и Виталием Фиалковским. Основные сюжетные линии перенесены в партитуру Слонимского, включая грандиозный бал у сатаны. Не смотря на то, что опера рассчитана на камерный оркестр, на сцену выйдет почти вся труппа театра.

«Закономерно и правильно, что опера дождалась своего часа и будет поставлена на сцене нашего театра, который Сергей Михайлович очень любил, хорошо знал. И здесь она будет поставлена впервые в России. Можно сказать, что это мировая премьера, потому что на русском языке в подлиннике эту оперу никто никогда не ставил. Мы долго готовились. Спектакль сложный и нам надо было укреплять труппу. Идейным вдохновителем стала Светлана Петровна Хумарьян – человек, который открыл для Самары Сергея Слонимского и дружил с ним до его последних дней», – рассказал музыкальный руководитель и дирижер-постановщик Евгений Хохлов.

Опера «Мастер и Маргарита» Сергея Слонимского целиком в России никогда не ставилась. Более того, она была запрещена сразу же после первого исполнения в 1972 году. Позднее опера несколько раз исполнялась за рубежом. И только в 2012 году, спустя 40 лет со дня премьеры, в Михайловском театре был исполнен первый акт из оперы в концертном варианте. Партию Понтия тогда спел народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, лауреат всесоюзного и международных конкурсов Сергей Лейферкус. Легендарный баритон в роли римского прокуратора выйдет на сцену самарского театра 6 октября.

«Я ни секунды не сомневался, принимая предложение руководства театра. Я люблю это произведение. Я хорошо знал Сергея Михайловича Слонимского. Я знаю, насколько спектакль сложный с исполнительской точки зрения. Нужно отказаться от того, чему тебя учили много лет, от оперного пения, оперного звука. Здесь очень важен разговорный текст,  булгаковский текст», – поделился Сергей Лейферкус.

Также 6 октября партии Левия Матвея и Здравомыслящего исполнит солист Московского театра «Новая опера» им. Е.В. Колобова Михаил Губский,  а солист Большого театра России Иван Максимейко исполнит Иуду.

«Мы покажем вариант, который я считаю максимально приближенным к замыслу композитора и автора романа. К традиционной опере это не имеет никакого отношения. Это не пение, а особое существование артиста. Это как бы драматический спектакль с музыкой. И чрезвычайная работа для дирижера, потому что каждый инструмент, как артист – с ним надо сделать партию. Это мой самый сложный спектакль. Я вижу, как он складывается, но мне нужна реакция публики. Потому что публика в спектакле – действующее лицо. У меня есть сцены, которые происходят в зрительном зале, когда артисты взаимодействуют со зрителем и пытаются им рассказать, что у них на сердце. Мы не можем решить за других, что хорошо, что плохо, мы можем поставить вопросы, чтобы публика тоже задумалась. Это очень философская история. В Самаре, я знаю, есть публика, которая ждет, чтобы  с ней говорили о высоких смыслах», – прокомментировал режиссер-постановщик Юрий Александров.   

Постановка приурочена к 90-летию со дня рождения композитора. Президент фонда Сергея Слонимского Раиса Слонимская уже побывала на репетиции и поделилась своими впечатлениями: «Здесь с большим теплом относятся к искусству. И Сергей Михайлович это понял уже тогда, когда в этом театре была поставлена его первая опера. Всегда с большой отдачей его принимали в этом коллективе, и творческая атмосфера, которая создается здесь сегодня, соответствует мировому стандарту понятия Театр. Эта опера Сергея Михайловича 50 лет ждало своего часа. И я думаю, что он был бы очень рад. Сегодня я впервые была на репетиции. С большим волнением ждала этой встречи, и самое сильное впечатление произвело то, как относятся к музыке, звучащей в этих стенах».

Премьера оперы «Мастер и Маргарита» состоится 6, 7, 8 октября.

 

Фото: Александр Крылов

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Делегация Самарской области провела переговоры о развитии сотрудничества с Узбекистаном 
4 октября 2023  21:24
Делегация Самарской области провела переговоры о развитии сотрудничества с Узбекистаном 
60
В Самаре продолжается ремонт путепровода «139-й километр», проходящего через  улицу Земеца
4 октября 2023  18:32
В Самаре продолжается ремонт путепровода «139-й километр», проходящего через  улицу Земеца
225
В Самаре полным ходом идет строительство планетария.
4 октября 2023  18:16
В Самаре полным ходом идет строительство планетария.
147
Самарская область стала участником XXV Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2023».
4 октября 2023  14:04
Самарская область стала участником XXV Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2023»
601
Сегодня в Самаре встретятся «Крылья Советов» и «Ахмат»
4 октября 2023  11:50
Сегодня в Самаре встретятся «Крылья Советов» и «Ахмат»
251
Весь список