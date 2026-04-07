В Самаре пройдёт показ оперы Дж. Россини «Севильский цирюльник»

8 апреля в 18:30 на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича в рамках Первого Международного фестиваля оперного искусства «Наследие. Опера» пройдёт показ оперы Дж. Россини «Севильский цирюльник». 12+

Партию Графа Альмавивы исполнит Алексей Курсанов, солист Государственного театра Майнингена (Германия). Алексей родом из Самары, здесь он начал свой путь в оперном искусстве – в музыкальном училище имени Д.Г. Шаталова (класс Виктора Козлова). Служил артистом хора Шостакович Опера Балет. В 2025 году стал победителем восьмого Международного телевизионного проекта «Большая опера» на канале «Россия-Культура». На сцене театра артист впервые исполнит партию Графа Альмавива в опере «Севильский цирюльник».

Партию Розины исполнит Яна Дьякова, солистка Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А.С. Пушкина. Яна родилась в Самаре и получила образование в Самарском государственном институте культуры (класс Надежды Ильвес). В 2020 году состоялся европейский дебют артистки в опере «Севильский цирюльник» Дж. Россини, а в этом году зрители смогут впервые увидеть её исполнение Розины на сцене нашего театра.

Спектакль пройдет под управлением Юрия Медяника, главного дирижёра и художественного руководителя Тюменского филармонического оркестра.