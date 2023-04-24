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В Самаре пройдёт Международный фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю!»
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В Самарской области пройдёт Международный фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю!»
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В Самаре пройдёт Международный фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю!»

24 апреля 2023 13:57
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В Самаре пройдёт Международный фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю!»

С 1 по 6 мая 2023 года в Самарской области пройдёт Международный фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю!». На фестиваль приедут музыканты, артисты из разных стран мира – из стран Америки (Никарагуа), из стран Европы: Великобритании, Испании, Италии, Словении и других.  Идея фестиваля заключается в необходимости международной солидарности в общей борьбе с проявлением фашизма, который в современной действительности приобрёл новые формы и масштабы, угрожающие человечеству.

Одним из центров активности фестиваля станут скверы площади Куйбышева города Самары, где 1 и 6 мая с 12:00 до 20:00  разместятся интерактивные площадки Фестивального городка.

1 мая  на пл. Куйбышева  пройдет концерт с участием артистов Самарской области, российских и зарубежных музыкантов – группы «Зверобой», группы «Декабрь», народного ансамбля России «Гренада», Джими МакРэя (Великобритания), группы LiberАrte (Никарагуа), Франсуа Модеме (Франция). Начало концерта в 16:00.

Финальным событием фестиваля станет масштабный гала-концерт – 6 мая в 16:00 на сцену площади Куйбышева областной столицы выйдут участники и гости фестиваля: Стивен Сигал, Джими МакРэй, группа LiberАrte, Сашо Гачник, Франсуа Модеме, народный ансамбль России «Гренада», заслуженный артист Российской Федерации Сергей Войтенко, заслуженный артист Российской Федерации Денис Майданов и другие.

Вход на все мероприятия фестиваля – бесплатный.

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С подробной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте проекта (https://clck.ru/34EPEE) и в официальной группе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/samara_gvs).

Теги: Мероприятия

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