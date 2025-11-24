Я нашел ошибку
Главные новости:
Обновленный мост через реку Черную в Волжском районе скоро откроется
В самарском Росреестре прошла лекция Общества «Знание» на тему защиты от мошенников
В Самарской области разворачивается битва концессионеров за магистраль «Центральная»
В Богатовском районе произошло лобовое столкновение двух автомобилей, пострадали двое
Два пожара вчера произошли в Похвистневском районе: горели бани
Архитектуру будущего обсудили в Тюмени, участвовали самарцы
Судебные приставы Самарской области расскажут жителям региона, почему новый год лучше начинать без долгов.
Готовится к запуску новогодняя акция "РКС-Самара"
Мероприятия
В Самаре пройдет творческая встреча с программным директором международного кинофестиваля «Литература и кино» Сергеем Симаковым

24 ноября 2025 10:43
181
В Самаре пройдет творческая встреча с программным директором международного кинофестиваля «Литература и кино» Сергеем Симаковым

В субботу, 29 ноября, в 16.00 в Музее-галерее «Заварка» пройдет творческая встреча (16+) с программным директором международного кинофестиваля «Литература и кино» Сергеем Симаковым.
Мероприятие организовано Музеем Эльдара Рязанова в рамках цикла творческих встреч «Эхо кинофестивалей» (12+). Проект реализуется с 2024 года по инициативе и под кураторством Натальи Фазлыевой – генерального директора онлайн издания Cinеmaplex, члена самарской кинокомиссии, программного директора кинофестиваля «Каракуз фильм». На «Эхо кинофестивалей» в Самару приезжают программные директора, продюсеры и организаторы важнейших кинофорумов России.
На ближайшей встрече приглашенным гостем станет Сергей Симаков – председатель регионального общественного Фонда содействия развитию кинематографии, программный директор телеканала «Продвижение», главный редактор, создатель и администратор портала «Работники ТВ» и программный директор кинофестиваля «Литература и кино».
Международный фестиваль «Литература и кино» ежегодно проходит в Гатчине (Ленинградская область) с 1995 года. Это единственный в России кинофорум, в котором участвуют только фильмы и сериалы, в основу которых легли произведения отечественной и зарубежной литературы, а также проекты о жизни и творчестве деятелей культуры. Победителей определяет жюри, призы вручаются более чем в 15 номинациях.
В разные годы почетными гостями фестиваля и членами жюри становились Станислав Говорухин, Катрин Денев, Алиса Фрейндлих, Олег Басилашвили, Светлана Светличная, Тонино Гуэрра, Валентин Гафт, Светлана Немоляева, Андрей Петров, Татьяна Догилева, Сергей Урсуляк, Наталья Варлей, Виктор Сухоруков, а также многие другие кинематографисты и деятели культуры.
Эльдар Рязанов был гостем кинофестиваля «Литература и кино» в 2007 году. Он представлял фильм «Андерсен. Жизнь без любви» (2006, 16+). Картина получила приз за лучший фильм года – гран-при «Гранатовый браслет».
Сергей Симаков расскажет об истории и специфике кинофестиваля: как формируется программа и отбираются фильмы, какие мероприятия проходят в рамках форума, кто становился лауреатами и призерами в разные годы.
После встречи состоится показ фильма «Семейное счастье» (2025, 16+). Это драма Стаси Толстой (выпускница ВГИКа, мастерская Сергея Соловьева), снятая по мотивам одноименного и первого романа Льва Толстого. Для режиссера картина стала вторым полным метром. Фильм «Семейное счастье» создан киностудией ROCK FILMS, студией KIONFILM и компанией «Амедиа Продакшн» при поддержке Министерства культуры РФ.
Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется запись по ссылке: https://vk.cc/cQK6fs

В центре внимания
В следующем матче
23 ноября 2025  16:13
"Крылья Советов" дома обыграли "Ростов" - 2:0
834
Новая специализированная техника будет задействована для уборки дорог Самары в предстоящую зиму
23 ноября 2025  11:38
Новая специализированная техника будет задействована для уборки дорог Самары в предстоящую зиму
1564
В Самаре прошел первый день фестиваля
22 ноября 2025  20:18
В Самаре прошел первый день фестиваля "Друг человека": ФОТО
696
Иван Носков: Не всегда нужны миллионные вложения, нужен хозяйский подход
22 ноября 2025  12:52
Иван Носков: Не всегда нужны миллионные вложения, нужен хозяйский подход
614
В Самаре в
22 ноября 2025  11:39
В Самаре в "Экспо-Волге" 22 ноября стартовал фестиваль "Друг Человека". 
570
