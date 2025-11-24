В Самаре пройдет творческая встреча с программным директором международного кинофестиваля «Литература и кино» Сергеем Симаковым

181

В субботу, 29 ноября, в 16.00 в Музее-галерее «Заварка» пройдет творческая встреча (16+) с программным директором международного кинофестиваля «Литература и кино» Сергеем Симаковым.

Мероприятие организовано Музеем Эльдара Рязанова в рамках цикла творческих встреч «Эхо кинофестивалей» (12+). Проект реализуется с 2024 года по инициативе и под кураторством Натальи Фазлыевой – генерального директора онлайн издания Cinеmaplex, члена самарской кинокомиссии, программного директора кинофестиваля «Каракуз фильм». На «Эхо кинофестивалей» в Самару приезжают программные директора, продюсеры и организаторы важнейших кинофорумов России.

На ближайшей встрече приглашенным гостем станет Сергей Симаков – председатель регионального общественного Фонда содействия развитию кинематографии, программный директор телеканала «Продвижение», главный редактор, создатель и администратор портала «Работники ТВ» и программный директор кинофестиваля «Литература и кино».

Международный фестиваль «Литература и кино» ежегодно проходит в Гатчине (Ленинградская область) с 1995 года. Это единственный в России кинофорум, в котором участвуют только фильмы и сериалы, в основу которых легли произведения отечественной и зарубежной литературы, а также проекты о жизни и творчестве деятелей культуры. Победителей определяет жюри, призы вручаются более чем в 15 номинациях.

В разные годы почетными гостями фестиваля и членами жюри становились Станислав Говорухин, Катрин Денев, Алиса Фрейндлих, Олег Басилашвили, Светлана Светличная, Тонино Гуэрра, Валентин Гафт, Светлана Немоляева, Андрей Петров, Татьяна Догилева, Сергей Урсуляк, Наталья Варлей, Виктор Сухоруков, а также многие другие кинематографисты и деятели культуры.

Эльдар Рязанов был гостем кинофестиваля «Литература и кино» в 2007 году. Он представлял фильм «Андерсен. Жизнь без любви» (2006, 16+). Картина получила приз за лучший фильм года – гран-при «Гранатовый браслет».

Сергей Симаков расскажет об истории и специфике кинофестиваля: как формируется программа и отбираются фильмы, какие мероприятия проходят в рамках форума, кто становился лауреатами и призерами в разные годы.

После встречи состоится показ фильма «Семейное счастье» (2025, 16+). Это драма Стаси Толстой (выпускница ВГИКа, мастерская Сергея Соловьева), снятая по мотивам одноименного и первого романа Льва Толстого. Для режиссера картина стала вторым полным метром. Фильм «Семейное счастье» создан киностудией ROCK FILMS, студией KIONFILM и компанией «Амедиа Продакшн» при поддержке Министерства культуры РФ.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется запись по ссылке: https://vk.cc/cQK6fs