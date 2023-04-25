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В Самаре пройдет третий фестиваль своевременного танца «Круг лиц»

25 апреля 2023 12:09
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В Самаре пройдет третий фестиваль своевременного танца «Круг лиц»

 

В международный день танца 29 апреля на сцене КРЦ «Звезда» самарскому зрителю представят работы «Это» русская компания современного танца Александра Могилёва (Москва) и танцовщики и хореографы Иван Сачков и Андрей Петрушенков (Москва/Санкт-Петербург). В программе фестиваля также «Пространные танцы» (Пенза) с миниатюрами в постановке Алексея Рукинова (Москва) и Ирины Кононовой (Ставрополь), танцевальная компания Imprezza (Пенза) и танцевальная компания «Река» (Самара). 30 апреля в пространстве «Новый Сад» пройдут мастер-классы для танцовщиков. 

«Наша глобальная идея – открывать российский танец: ежегодно фестиваль меняет фокус в плане направлений, показывает уникальный авторский язык наших хореографов и географию танца в России. Мы знакомим самарского зрителя с сегодняшним видением танца и проводим образовательную программу для танцовщиков», – Андрей и Елена Разживины, руководители школы танцевального искусства «Река», организаторы фестиваля своевременного танца «Круг лиц».

Это уже третий всероссийский фестиваль, который организован силами руководителей школы танцевального искусства «Река» Андреем и Еленой Разживиными. «Собрать в одном месте танцевальные компании и танц-театры со своим авторским взглядом на танец, почерком и своим “лицом” – было нашей давней мечтой, – говорит Андрей Разживин, хореограф и художественный руководитель «Реки». – Мы могли выбрать формат концерта, вечера современного танца, но нам кажется, что это может стать большим и значимым событием в нашем городе, поэтому два года назад появился фестиваль своевременного танца «Круг лиц». Это возможность в Самаре говорить со зрителем на языке тела, а зрителю знакомиться с разными акцентами, наречиями, диалектами и авторской подачей безумно талантливых артистов с разных уголков нашей страны – мы уже привозили легендарный спектакль FIVE омского театра танца «нОга» в постановке Ольги Горобчук, две работы питерского проекта Ксении Михеевой. На первом фестивале «Дорога из города» (Казань) показала работу Ольги Лабовкиной. За эти два года на самарской сцене зритель мог видеть работы наших друзей из Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Казани, Москвы и Петербурга, и, конечно, Самары и Тольятти».

В этом году в программе фестиваля – спектакль «Это всего лишь вещи» в исполнении танцовщиков «Это» русской компании современного танца Александра Могилёва. Александр Могилёв – танцовщик и хореограф, хореограф телевизионных шоу «Танцы на ТНТ» и «Большой балет», победитель шоу «Танцуй» на Первом канале, театральный режиссёр и балетмейстер, обладатель балетной премии «Душа Танца» в номинации «Звезда современного танца. Танцовщик и хореограф» и директор и учредитель фестиваля русского современного танца «ПРОБА №». Также зритель увидит дуэт танцовщиков и хореографов Ивана Сачкова и Андрея Петрушенкова, постановки Алексея Рукинова и Ирины Кононовой в исполнении труппы «Пространных танцев» (Пенза), а также работы танцевальных компаний Imprezza и «Река». 

Также в рамках «Круга лиц» пройдут мастер-классы для танцовщиков от 14 лет и камерный вечер соло и дуэтов «один-два» в творческом пространстве «Новый Сад». 

Фото: Мария Хуторцева

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