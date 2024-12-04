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В Самаре пройдет Международный литературный фестиваль, посвященный творчеству Рильке

4 декабря 2024 12:26
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в Самаре пройдет Международный литературный фестиваль, посвященный творчеству Рильке

6 декабря, в 19:00, в Центральной городской библиотеке имени Крупской,
 (ул. Маяковского, 19) пройдет VI Международный литературный фестиваль «Рильке. Мелодия вещей».

На фестивальный конкурс в этом году было представлено более 30 заявок. Величайший поэт-символист начала прошлого века, австриец Рильке в духовном смысле называл своей духовной Родиной именно Россию. Возможно, именно поэтому вот уже второе столетие специалисты абсолютно разных отраслей читают и переводят произведения этого поэта – миропонимание Рильке и в ХХI столетии продолжает удивительно точно резонировать и с поколением «беби -бумеров», и с миллениалами, и даже зумерами.

Фестиваль пройдёт офлайн в Центральной городской библиотеки имени
 Н. К. Крупской и онлайн на платформе «Контур Толк» с прямой трансляцией в социальной сети ВКонтакте. Участниками очередного конкурса стали жители Москвы Самары, Стерлитамака, Сарапула, Саратова, Ижевска, Всеволожска, г. Химки, Самары, Бреста и Кличева (Республика Беларусь). Среди них – библиотекари, музейные работники, учителя и преподаватели, спортсмены и их тренеры и даже ветеринары. Из года в год самое активное участие принимают ценители поэзии Рильке из Индии, Норвегии, Германии, Канады, США.

Фестиваль откроет Николай Тимофеевич Рымарь – доктор филологических наук, профессора Самарского университета, члена Российского Союза германистов. Тема его лекции: «Поэзия композиции: рильковский цикл»: «Рильке несколько раз был в России. И совершил здесь удивительное для себя открытие — россияне умеют со смирением принимать эту жизнь такой , какая она есть. Его до глубины души поразил уклад жизни русских крестьян. Рильке увидел, что можно со спокойным сердцем жить в бедности, даже в нищете, и каждый день обращаться к Богу. Не зря он дает подзаголовок по следам русских путешествий он написал  «Книгу об иноческой жизни», которая стала частью сборника «Часослов»».

На фестивале выступят участники Международной исследовательской лаборатории чтения, понимания и перевода Рильке. Общей темой обсуждения станет поэтический цикл «Die Parke/Парки».

«Думаю, мы имеем право говорить сегодня о некоем феномене Рильке, – отметила

директор Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы Татьяна Гаврилина. – Рильке был знаком с многими русскими литераторами и художниками: Львом ТолстымМаксимом ГорькимИльей Репиным, переписывался с Мариной Цветаевой. Поэт путешествовал по России  и оставил свои путевые записки.

В одном из своих писем он сказал: «Решающим в моей жизни была Россия. Она сделала меня тем, что я есть; внутренне я происхожу оттуда, родина моих чувств, мой внутренний исток – там». И вот это понимание родства с Россией, понимание глубинной связи с ней делает Рильке актуальным и для сегодняшнего читателя».

В завершении фестиваля состоится награждение победителей предыдущего, V Международного литературного онлайн конкурса «Читаем. Понимаем. Переводим Рильке».

Организатор: МБУК г. о. Самара «Самарская муниципальная информационно-библиотечная система».

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