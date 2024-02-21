В Самаре пройдет лекция «Эстетика и эстетизм как образ жизни второй половины XIX века»

65

25 февраля (вс) в 16:00 в Музее Модерна пройдет лекция «Эстетика и эстетизм как образ жизни второй половины XIX века» в рамках выставки «Мистицизм».



На лекции мы посмотрим на декадентское движение в культуре XIX века и поговорим о декадентстве как об эстетической форме познания мира.



Для декадентов было важно постижение природы искусства, они провозглашали самоценность художественного высказывания. Эстетизация повседневности для них была краеугольным камнем, эстетическое выше этического.



Романы-перевертыши, роковые женщины, использование образов, взятых не у природы, а у искусства, мода, пессимизм и эксцентричные выходы — все это культура декадентов, которая завершила XIX век и стала почвой для эпохи модерна.



Читает заведующая Музеем Модерна, искусствовед Ирина Свиридова.



Билет: 150 рублей.

