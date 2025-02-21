В Самаре пройдет концерт фестиваля "Дороги Победы"

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17 марта в 19:00 на сцене Самарского академического театра драмы им. М. Горького состоится состоится концерт масштабного музыкального фестиваля «ДОРОГИ ПОБЕДЫ» (6+).

Самара станет одним из четырёх городов, принимающих фестиваль. Концерты пройдут также в Якутске, Калининграде и Санкт-Петербурге.

Организатором фестиваля выступает Фонд развития музыкального искусства Фабио Мастранджело. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). Информационный партнёр фестиваля — портал «Культура.РФ».

Главным действующим лицом концерта в Самаре станет один из лучших отечественных коллективов – симфонический оркестр музыкального театра им. Ф.И. Шаляпина «Северная Симфония». Выступление в Самаре пройдёт при участии молодых голосов Санкт-Петербурга, а также сводного хора Санкт-Петербургского Пансиона воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации. За дирижёрским пультом — маэстро Фабио Мастранджело, один из самых востребованных дирижёров России и мира, самый известный итальянец в музыкальных кругах современной России.

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