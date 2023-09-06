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В Самаре пройдет этнофестиваль «Наследие народов», посвященный Дню дружбы народов Самарской области

6 сентября 2023 13:26
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В Самаре пройдет этнофестиваль «Наследие народов», посвященный Дню дружбы народов Самарской области

Этнофестиваль состоится 10 сентября с 12:00 в уникальном архитектурном комплексе «Этнопарк дружбы народов», включающем 20 национальных подворий народов, населяющих Самарский край (г.о. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Александра Солженицына).

День дружбы народов отмечается ежегодно и является традиционным для Самарской области праздником. Его организаторами выступают Правительство Самарской области, ГКУ СО области «Дом дружбы народов» при участии Союза народов Самарской области и национальных культурных общественных объединений.

За прошедшие годы День дружбы народов полюбился тысячам жителей региона и сегодня его отмечают во всех городах и районах нашей области.  Генеральной линией фестиваля станет знакомство жителей с традиционными духовно-нравственными ценностями народов, проживающих в Самарской области, являющимися фундаментом многонационального российского общества.

На празднике гостей и жителей города ждет разнообразная программа, полная ярких событий и познавательных мероприятий.

Молодежь ждут на площадке «Молодежный этнодвиж». Здесь можно будет поучаствовать в интеллектуальной командной игре «ВолгаЭтноВикторина» и насладиться уникальной молодежной творческой программой «Этноголос», где самодеятельные молодежные коллективы и исполнители представят вокальные произведения современных авторов и фольклор в современной аранжировке на национальных языках народов мира.

На площадке «Этнолекторий» гости смогут погрузиться в мир национальных языков народов Самарской области и смогут принять участие в открытых уроках, проводимых педагогами-наставниками воскресных школ. 

Колорит традиционных промыслов и ремесел народов Самарской области представят ведущие мастера и творческие объединения региона на площадках «Артель» и «Ярмарочные ряды». Гостей ждут выставки изделий народного декоративно-прикладного творчества, мастер-классы по художественной обработке дерева и кожи, ковке, гончарному делу, лозоплетению, национальной росписи.

Площадка «Этнокухня» порадует возможностью попробовать блюда из традиционной кухни народов Самарской области.

Концертная площадка создаст непередаваемую атмосферу творчества и подарит яркие выступления талантливых артистов, лучших творческих коллективов национальных общественных организаций и муниципальных образований Самарской области.

Выставочная площадка «Многонациональная губерния» расскажет о национальном составе, культуре и традициях народов, проживающих на Самарской земле.  Здесь же можно будет принять участие в «Этнодиктанте», проверить свои знания об истории этносов, языках, культуре и традициях и получить призы.

Одной из главных локаций Этнофестиваля станет площадка «Победа будет ZA нами!». Здесь любой желающий сможет написать письмо, а дети смогут нарисовать рисунок в поддержку «боевого духа» наших военнослужащих. Также на специальных баннерах «Открытое письмо солдату» можно будет написать пожелания самарским бойцам, участвующим в СВО, а также принять участие в плетении маскировочных сетей. Гости фестиваля смогут записать видеообращение для участников специальной военной операции, которое может быть в прозе, стихах или другом формате на родном и русском языках. Каждый желающий сможет присоединиться к акции по сбору гуманитарной помощи военнослужащим, по завершении которой гуманитарный груз будет направлен в зону проведения СВО.

День дружбы народов – яркий символ многонациональной Самарской губернии. Праздник взаимопонимания, добрососедства, единения и согласия между народами, которые веками проживают бок о бок в нашем регионе и вместе трудятся ради блага и процветания Самарской области и всей России.

Вход в «Этнопарк дружбы народов» свободный.

Для гостей мероприятия до комплекса «Этнопарк дружбы народов» будут курсировать бесплатные автобусы от следующих остановок: г. Самара, АС «Аврора»; ЖК «Южный город», 1 (остановка Поликлиника и Школа); г. Новокуйбышевск, пр. Победы, д. 1ж, ТРК «Сити Парк». Начало движения бесплатных автобусов с 11:00. Время отправления обратно – с 16:30 (отправление по мере наполняемости автобуса в течение 1,5 часов).

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