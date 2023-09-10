В Самаре празднуют День города: ФОТО

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Сегодня, 10 сентября, в Самаре празднуют День города - в 2023 году Самаре исполняется 437 лет. Ряд мероприятий прошел еще вчера, но сегодня развернулись основные торжества, благо, и погода не подвела.

В Струковском парке проходит фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии». Участники фестиваля – лучшие духовые коллективы из 10 городов России: Астрахани, Белгорода, Екатеринбурга, Перми, Самары, Санкт-Петербурга, Саратова, Тольятти, Ульяновска, Уфы. Также в Самару приедут музыканты из зарубежных городов: Уральска и Могилева.

Гостей встречает и Большая книжная ярмарка в рамках проекта «Литературные таланты России». Работают познавательные и творческие площадки.

А на площади Куйбышева в выставке товаров и услуг «Сделано в Самаре» принимают участие 50 представителей малого и среднего бизнеса города.

Для самарцев подготовлены показ дизайнерской одежды, презентация сувенирной продукции, кулинарные поединки, дегустация продукции, гастрономическая кухня, розыгрыши призов.

Работает зона для консультирования, где посетители и участники выставки смогут узнать о действующих в регионе мерах поддержки малого и среднего бизнеса.

Также на площади в 18:00 начнется большой концерт «Тебе, любимая Самара», участниками которого в числе прочих станут. Заслуженный артист России Сергей Войтенко и Дмитрий Колдун.

Хедлайнер вечера — группа «Чайф».

А после 22:00, после окончания концерта, гостей ждет красочный фейерверк.

Фото: Дильдина Светлана