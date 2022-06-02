В Самаре отметят Сабантуй

Я нашел ошибку
Главные новости:
«Музыкальная экспедиция» пройдет в Самарской области
«Музыкальная экспедиция» пройдет в Самарской области
Живайкин: Необходимо совершенствовать механизмы поддержки талантливой и одаренной молодежи
Живайкин: Необходимо совершенствовать механизмы поддержки талантливой и одаренной молодежи
В Самарской области подросток без разрешения взял машину родителей и попал в ДТП
В Самарской области подросток без разрешения взял машину родителей и попал в ДТП
В Самаре ансамбль из ВДВ завоевал право представить Россию на новом конкурсе АРМИ-2022 «Армия культуры»
В Самаре ансамбль из ВДВ завоевал право представить Россию на новом конкурсе АРМИ-2022 «Армия культуры»
В Самарской области будут готовить специалистов в сфере беспилотной авиации начиная со школьной скамьи
В Самарской области будут готовить специалистов в сфере беспилотной авиации, начиная со школьной скамьи
Клиентам «ЭнергосбыТ Плюс» уже доступны квитанции за май
Клиентам «ЭнергосбыТ Плюс» уже доступны квитанции за май
В Самаре водитель сбил подростка, перебегавшего дорогу
В Самаре водитель сбил подростка, перебегавшего дорогу
В День города в Тольятти наградят победителей одной из самых известных парусных регат Жигулевского моря
В День города в Тольятти наградят победителей одной из самых известных парусных регат Жигулевского моря
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.47
-0.14
EUR 63.66
0.92
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Азаров о фестивале Юрия Башмета в Самаре: «Невозможно запретить российскую культуру»
В Самаре пройдет экофестиваль «Природа, экология, будущее»
Сегодня в Струковском саду Самары проходит фестиваль «Пусть всегда будет детство!»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре отметят Сабантуй

2 июня 2022 11:44
129
В Самаре отметят Сабантуй

4 июня 2022 года в парке им. Юрия Гагарина г. о. Самара состоится областной татарский праздник «Сабантуй-2022».  Праздник Сабантуй – один из главных народных праздников татар, в котором сливаются воедино красивые обычаи народа, его песни, пляски, обряды. Праздник «Сабантуй» уникальный: он объединяет в себе черты театра, стадиона, пикника, концерта, фестиваля и ярмарки. 

В этом году в Самаре Сабантуй отмечается в 33-й раз. На главной сцене праздника выступят Народные артисты Республики Татарстан, коллективы из Азнакаевского муниципального района, народный ансамбль «Ак каен» с.Ермаково Камышлинского района, фольклорный коллектив «Мирас» с. Алькино Похвистневского района и другие яркие коллективы.

 В ходе праздника на отдельной площадке разыгрываются призы в различных состязаниях, в том числе, беге с ведрами на коромыслах, беге с яйцом в ложке, разбивании горшков с завязанными глазами, перетягивании каната, лазании по многометровому столбу, поднятии гири, армрестлинге. 

Будет организована выставка-продажа блюд татарской кухни, торговля продуктами  и промтоварами, национальной и мусульманской атрибутикой, литературой, сувенирами и товарами народных промыслов

По традиции будут организованы танцевально – развлекательные «Пятачки» ансамблей «Идель» и «Ялкынлы Яшьлек».

Каждый батыр может принять участие в спортивных состязаниях. Желающих участвовать в национальной борьбе «Көрәш» ждут на стадионе парка им. Ю.Гагарина (регистрация борцов – с 9:00 до 10:30). Победитель состязания – главный батыр получит в качестве приза  барана и мотоцикл, а победителей в других весовых категориях могут получить  скутер, горный велосипед и денежные вознаграждения.

Организатор праздника – областная творческая общественная организация «Дуслык». 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
Благодаря нацпроекту в регионах в этом году отремонтируют более 800 дорог к школам Самарского региона
1 июня 2022  13:56
Благодаря нацпроекту в регионах в этом году отремонтируют более 800 дорог к школам Самарского региона
1176
Сегодня в Струковском саду Самары проходит фестиваль «Пусть всегда будет детство!»
1 июня 2022  12:32
Сегодня в Струковском саду Самары проходит фестиваль «Пусть всегда будет детство!»
344
Самара готовится встречать «САМ.ФЕСТ».
1 июня 2022  11:55
Самара готовится встречать «САМ.ФЕСТ»
1861
в России также начинают действовать сразу несколько новых законов
1 июня 2022  09:21
В России также начинают действовать сразу несколько новых законов
401
Николай Патрушев провел выездное совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Приволжского федерального округа.
31 мая 2022  20:31
Дмитрий Азаров принял участие в выездном совещании Секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева
721
Весь список