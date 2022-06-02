В Самаре отметят Сабантуй

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4 июня 2022 года в парке им. Юрия Гагарина г. о. Самара состоится областной татарский праздник «Сабантуй-2022». Праздник Сабантуй – один из главных народных праздников татар, в котором сливаются воедино красивые обычаи народа, его песни, пляски, обряды. Праздник «Сабантуй» уникальный: он объединяет в себе черты театра, стадиона, пикника, концерта, фестиваля и ярмарки.

В этом году в Самаре Сабантуй отмечается в 33-й раз. На главной сцене праздника выступят Народные артисты Республики Татарстан, коллективы из Азнакаевского муниципального района, народный ансамбль «Ак каен» с.Ермаково Камышлинского района, фольклорный коллектив «Мирас» с. Алькино Похвистневского района и другие яркие коллективы.

В ходе праздника на отдельной площадке разыгрываются призы в различных состязаниях, в том числе, беге с ведрами на коромыслах, беге с яйцом в ложке, разбивании горшков с завязанными глазами, перетягивании каната, лазании по многометровому столбу, поднятии гири, армрестлинге.

Будет организована выставка-продажа блюд татарской кухни, торговля продуктами и промтоварами, национальной и мусульманской атрибутикой, литературой, сувенирами и товарами народных промыслов

По традиции будут организованы танцевально – развлекательные «Пятачки» ансамблей «Идель» и «Ялкынлы Яшьлек».

Каждый батыр может принять участие в спортивных состязаниях. Желающих участвовать в национальной борьбе «Көрәш» ждут на стадионе парка им. Ю.Гагарина (регистрация борцов – с 9:00 до 10:30). Победитель состязания – главный батыр получит в качестве приза барана и мотоцикл, а победителей в других весовых категориях могут получить скутер, горный велосипед и денежные вознаграждения.

Организатор праздника – областная творческая общественная организация «Дуслык».