В Самаре открылась ретроспективная выставка Кузьмы Петрова-Водкина

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Она приурочена к 145-летию художника и 50-летию образования Самарского художественного училища, носящего имя художника.

Ретроспективная выставка художника Кузьмы Петрова-Водкина из собрания Русского музея открылась в Самарском областном художественном музее. В экспозиции – 60 произведений живописи и графики известного мастера ХХ века разных периодов.

В Самару Петров-Водкин приехал из родного Хвалынска. Юноша попал в класс живописи и рисования Федора Бурова. Здесь Петров-Водкин получил первые представления о классическом рисунке, перспективе, теории цвета, познакомился с творчеством профессиональных художников.

В экспозиции представлены пейзажи, связанные с родным городом Петрова-Водкина, поездкой в Самарканд, путешествием по Северной Африке, а также работы парижского периода и другие.

Выставка продлится до 28 января 2024 года, пишет Смотрим.