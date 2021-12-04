В Самаре откроют музей рока

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На открытие самарского музея рок-н-ролла хотят пригласить музыкантов с мировым именем. Об этом сообщил его владелец и идейный вдохновитель, самарский бизнесмен, бывший коллега Анатолия Чубайса по «Роснано» Владимир Аветисян во время прямого эфира на радио «Эхо Москвы в Самаре».

— Подготовка музея к открытию находится на завершающей стадии. Это можно было бы завершить и раньше, но я пока не вижу в этом смысла из-за пандемии. Хотелось бы, чтобы открытие музея прозвучало не только в Самарской области, но и о нем было известно и за пределами региона, и за пределами России, чтобы кто-то из персонажей этого музея присутствовал на открытии. Если говорить о концепции музея, то это не только музей гитар, но и неких артефактов, которые иллюстрировали то, что происходило в мире музыки в 60-е годы XX века. В экспозиции собрано много интересных экспонатов, например, кусок сцены Вудстокского фестиваля, — рассказал Владимир Аветисян.

Также в коллекции музея письмо Пола Маккартни поклоннице, бронзовая скульптура Джона Леннона, камера Джорджа Харрисона, бас-гитара с автографом Пола Маккартни, египетский шарф Эрика Клэптона и черный жакет Джинджера Бейкера.

Он пояснил, что обратился к британской компании, которая делала выставку для «Пинк Флойд». Эти специалисты разработали концепцию музея, которая предполагает полное погружение в мир рок-н-ролла.

— Открытие будет только тогда, когда мы сможем сделать так, чтобы этот ивент прогремел, — уточнил бизнесмен.

Создание музея рока в Самаре Владимир Аветисян анонсировал в 2014 году. Местом для него выбрали помещение бывшего боулинга на Ново-Садовой, рядом с КРЦ «Звезда». В 2018 в здании произошел крупный пожар, пишет 63.ру

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