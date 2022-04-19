В Самаре назовут победителей и призеров фестиваля «Веснушка – 2022»

135

Во вторник, 19 апреля, в 17:00 в КРЦ «Звезда» состоится гала-концерт Фестиваля студенческого творчества студентов профессиональных образовательных организаций «Веснушка – 2022». Именно в этот день станут известны победители и призёры фестиваля.



Сюжет гала-концерта рассказывает о студентке-активистке Василисе, которая мечтает поставить концерт в своём колледже. Кто же придёт к ней на помощь в непростом деле? Об этом зрителям расскажут 17 лучших творческих номеров фестиваля.



В 2022 году в «Веснушке» приняли участие 70 образовательных организаций Самарской области. В их число вошли такие крупные города, как Самара, Тольятти, Нефтегорск, Отрадный, Сызрань и Чапаевск.



Фестиваль «Веснушка» с 2022 года является региональным этапом Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна».