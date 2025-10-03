В Самаре 6 октября пройдет фестиваль, посвященный 165-летию А.П. Чехова

109

С 29 сентября по 8 октября 2025 года в Ульяновске, Самаре, Уфе, Зеленограде и Химках пройдёт всероссийский спецпроект Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова – Фестиваль одного дня «Русские классики. К 165-летию А.П. Чехова. Метаморфозы-2025». Посвящённый русским классикам фестиваль проводится с 2018 года при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. В этом году его главная тема – 165-летие выдающегося русского писателя и драматурга Антона Чехова.

«Антон Павлович внёс неоценимый вклад в историю отечественной культуры и театрального искусства. В год празднования юбилея автора реализуется уникальная инициатива, которая направлена на сохранение памяти о его выдающемся творческом пути. Событие открывает новые грани восприятия чеховского наследия и напоминает нам о том, что подлинное искусство укрепляет духовные основы общества и объединяет людей вокруг вечных ценностей», – отмечает министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

В течение одного дня в каждом городе будет проходить серия открытых мероприятий. Одним из ключевых событий станет показ спектакля «Метаморфозы. Святая простота» в постановке главного режиссёра Никиты Михалкова, режиссёров-педагогов Александра Ведменского, Софьи Куцерубовой и Тамары Разорёновой. Спектакль-конструктор представит литературно-сценический коллаж рассказов А.П. Чехова «Святая простота», «Княгиня», «Злоумышленник», «Учитель словесности», «Драма», «Спать хочется», «Верочка», «Хороший конец». Бесплатные приглашения на показ получат представители особо значимых социальных профессий, школьники старших классов, студенты и преподаватели.

«Чехов подарил всем нам замечательные произведения. Мы бережно и осмысленно исследуем их в попытке поиска новых смыслов и форм, которые можно воплотить на сцене. Надеюсь, что наш передвижной фестиваль станет для всех его гостей и участников источником вдохновения и радости!» – подчёркивает идейный вдохновитель проекта, народный артист России Никита Михалков.

В программе Фестиваля – лекции о жизни и творчестве А.П. Чехова «Врут все: воспоминания об А.П. Чехове и метаморфозы современности» для широкого круга слушателей, подготовленные совместно с Государственным музеем истории российской литературы имени В.И. Даля. После лекции будет показан документальный фильм «А.П. Чехов. Писатель на все времена», созданный Академией Н.С. Михалкова по заказу Музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово». Открытый мастер-класс, посвящённый мастерству актёра театра и кино, проведёт Михаил Милькис, театральный режиссёр и педагог Академии. К участию приглашены профессиональные актёры регионов и студенты творческих вузов.

В рамках Фестиваля откроется биографическая выставка «Чехов. Линия жизни», организованная совместно с Государственным литературно-мемориальным музеем-заповедником «Мелихово». Выставка состоит из четырёх разделов, соответствующих периодам жизни писателя. Экспозиция представит фотографии, документы, предметы изобразительного искусства. Для посетителей будет проведена экскурсия, в ходе которой они узнают об истоках таланта Антона Чехова, его литературной и благотворительной деятельности, увлечениях, дружеских и творческих связях.

Благодаря Фестивалю участники познакомятся с выдающимися мастерами театрального искусства, специалистами в области музейного дела, кинематографистами и литераторами, приобщатся к музейному наследию и театральным постановкам. За годы существования Фестиваль одного дня объединил представителей творческих индустрий и стал востребованной площадкой для культурного обмена между регионами.

12+