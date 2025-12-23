В Рождествено открылась новая выставка «Юго-восточные Жигули: взгляд из параллельных миров»

В филиале Историко-краеведческого музея имени А. В. Юшкина, который находится в селе Рождествено Волжского района состоялось открытие новой выставки «Юго-восточные Жигули: взгляд из параллельных миров».

Это первая в Самарской губернии выставка, которая расположена на правобережье Волги, которая рассказывает об уникальной природе и истории этих мест, об особенном сосуществовании человека и природы в условиях исторически сложившегося расположения «под Самарой», т. е. очень близко от города Самары, но с отсутствием моста через Волгу.

Посетителям выставки предоставлена уникальная возможность окунутся в иную, в отличии от Самарского степного Заволжья ментальность, познакомиться с особым колоритом этих мест, часто похожим на сказку. Концепция выставки «Юго-восточные Жигули: взгляд из параллельных миров» разработана с учетом природных и культурно-исторических особенностей данной территории. Посвящена разным эпохам развития юго-восточной части Самарской Луки - старинного села Рождествено и ближайших к нему сел: Новинки, Подгоры, Торновое, Шелехметь, Выползово, поселка Гаврилова Поляна и их окрестностям.

Выставка «Юго-восточные Жигули: взгляд из параллельных миров» стала одной из первых экспозиций, созданных в рамках регионального проекта «Культурные люди».

Открытие выставки в с. Рождествено - долгожданное событие. Теперь посетители смогут глубже познакомиться с историей края: природой, археологией, геологией, узнать больше о промысловом освоении этой земли, волжской вольнице, познакомиться с удивительной судьбой купцов Ушковых, владельцев Рождественского имения.

Фото: минкульт СО