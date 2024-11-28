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В областной научной библиотеке представят сборник сочинений кинельских писателей и поэтов

28 ноября 2024 16:05
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В областной научной библиотеке представят сборник сочинений кинельских писателей и поэтов

30 ноября в 14:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится открытая презентация литературного сборника «Созвучие слов живых», авторами которого являются писатели и поэты города Кинеля. Книгу самарской публике представят сами её сочинители, а также Александр Громов – писатель, председатель правления Самарской областной писательской организации.

В презентуемом сборнике можно найти произведения семнадцати литераторов – участников студии «Созвучие». Это люди разных возрастов, разного жизненного опыта, различного мировоззрения. Некоторые из них в основном пишут стихи, другие отдают предпочтение прозе. Однако всех их объединяет любовь к своей малой родине, а также совместный труд под сенью литературного объединения, главой которого является Марина Терехова.

«Эта книга – ещё один добрый плод, который принесла работа студии города Кинеля. Само заглавное слово созвучие уже мягко соединяет всех авторов и приглашает читателя в мир гармонии и красоты. А содержание книги выстроено по принципу семейного дома: тут и кухня, где готовятся литературные блюда, и детская комната, где передаются традиции, и гостиная, потому что в хорошей семье гостям всегда рады», – так говорит о сборнике Александр Громов.

В ходе презентации книги «Созвучие слов живых» её авторы поделятся с самарцами своими мыслями о творчестве, расскажут о своём пути в литературу. Посетители мероприятия также смогут увидеть выставку детских рисунков: работы юных художников станут отличными иллюстрациями ко многим рассказам и стихотворениям сборника. Кроме того, организаторы встречи не исключают, что самарцев может ожидать ещё один сюрприз – специальный гость из Волгограда, известный в литературных кругах России. Кто? Об этом узнаем уже в эту субботу!

30 ноября в 14:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств (2 этаж).

Вход свободный!

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