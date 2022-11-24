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В областной научной библиотеке откроется выставка известного самарского фотографа Аллы Кучерявой
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В областной научной библиотеке откроется выставка известного самарского фотографа Аллы Кучерявой

24 ноября 2022 18:08
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Герои работ Аллы – люди, для которых Самара стала местом полноценной и всесторонней творческой реализации.

25 ноября в 18:00 в локации «Открытое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а, 2 этаж) начнёт работу выставка известного самарского фотографа Аллы Кучерявой «Проекции на искусство».

Герои работ Аллы – люди, для которых Самара стала местом полноценной и всесторонней творческой реализации. Это Евгений Козаченко, Фрол Весёлый, Павел Куприянов, Алексей Тилли, Роман Мнацаканов, Лена Тишь, Дмитрий Артемьев, Евгений Федяй, Андрей Кочетков, Клаус, Мишель Z-brand, Евгений Ивахненко и другие. По мнению Аллы Кучерявой, образ жизни ее творческих героев определяет музыка, живопись или бизнес. Вероятно, многих самарских творцов, воспетых Аллой Кучерявой, можно будет встретить на вернисаже в «Открытом пространстве».

Жанр, в котором выполнены арт-фото экспозиции «Проекции на искусство», автор характеризует как психологический портрет. Это лаконичные кадры на нейтральном фоне, где всё внимание обращено к человеку. Высказывания без ретуши и прикрас – честно о каждом. Работая в таких эстетических параметрах, художник через визуальные детали раскрывает характер героя от портрета к портрету, показывая, что за любым деятелем, известным или только подающим надежды, стоит прежде всего личность – жаждущая, горящая, глубокая, с быстрым или спокойным подводным течением, в которое нас погружает фотография.

«Я учусь у своих героев на съемках, – рассказала Алла Кучерявая в интервью “Самарской газете”. – Когда я фотографировала нейрохирурга, то просматривала уроки по этой специальности. Мне важно понять его и то, с чем он постоянно сталкивается, чтобы погрузиться в новую реальность…Герои съемок могут быть совершенно разные – врачи, кондитеры, блогеры, музыканты, художники, рестораторы, программисты, дети, взрослые. Мне интересно снимать любых людей. Все они уникальны».

Выставка «Проекции на искусство» поможет вновь открыть для себя креативных, ярких самарцев, и через образную игру света и тени, созданную фотохудожницей Аллой Кучерявой, увидеть принципиально новые важные грани их личностей.

Посетить экспозицию авторских психологических портретов «Проекции на искусство» можно будет с 25 ноября до 25 декабря 2022 года.

Вход свободный

12+

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

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