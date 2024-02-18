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в Музее Модерна пройдет лекция «Пути русского искусства второй половины XIX века: движение к родному»
В Музее Модерна пройдет лекция «Пути русского искусства второй половины XIX века: движение к родному»
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В Музее Модерна пройдет лекция «Пути русского искусства второй половины XIX века: движение к родному»

18 февраля 2024 15:01
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в Музее Модерна пройдет лекция «Пути русского искусства второй половины XIX века: движение к родному»

22 февраля (чт) в 18:00 в Музее Модерна пройдет лекция «Пути русского искусства второй половины XIX века: движение к родному» 

Лекция раскроет размышления художников и архитекторов о том, в каком направлении должно двигаться русское искусство в XIX веке — от знаменитой триады «самодержавие-православие-народность» через лирическое воспевание родной природы к поиску источника вдохновения в народной культуре художниками эпохи модерна.

На лекции поговорят о том, почему главных храм России XIX века был построен в «русском» стиле, посмотрят на произведения художников, которые сделали родную природу главным объектом своего творчества и как русские народные сказки и былины стали основой большого искусства.

Читает заведующая Музеем Модерна, искусствовед Ирина Свиридова.

Билет: 100 рублей.
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