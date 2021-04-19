В музее им. П. В. Алабина начинает работу выставка «Открытые фонды. Ленин»

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22 апреля в Самарском областном историко-краеведческом музее им. П. В. Алабина, начинает работу выставка «Открытые фонды. Ленин». Дата выбрана неслучайно — Владимир Ильич Ленин (Ульянов) родился 22 апреля 1870 года по новому стилю, и часть его жизни прошла в Самаре.

Посетителей ждут художественные полотна в технике монументальной живописи, инсталляция из произведений советской скульптуры, а также одежда, награды и предметы быта XIX-ХХ веков. Многие из них будут показаны впервые.

Влияние Вождя мировой Революции на культуру, искусство, повседневную жизнь целых поколений было не просто велико — глобально. С именем Ленина связана целая эпоха. И она интересна не меньше фигуры Владимира Ильича.

Организаторы выставки решили посмотреть на ленинскую эпоху через призму культуры и быта. На то, как отразились революционные перемены на жизни людей в Самарской/Куйбышевской области. Кроме того, экспозицию дополнят манекены с образами эпохи: рабочий, студент и студентка, сотрудник НКВД. А также тот, чье имя наш город носил долгое время — Валериан Куйбышев.

Кстати, костюм, который будет надет на него — подлинный. Когда-то родственники советского политика передали его в музей, и сейчас этой одежде около 100 лет.

Запланированы творческие мероприятия:

22 апреля в 18.00: иммерсивное открытие выставки. Оно погрузит гостей в эпоху перемен, создаст настроение для просмотра экспонатов.

29 апреля в 18.00: мастер-класс по созданию стилизации советского политического плаката. Отличная возможность подготовиться к 1 мая.

12 мая в 19.00: мастер-класс по ораторскому искусству.

27 мая в 18.00: лекция по искусству Ленинского периода, передает пресс-служба минкульта СО.