В Липецке пройдутМеждународные инклюзивные творческие игры

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В Липецке с 5 по 9 сентября пройдут Третьи Международные инклюзивные творческие игры.

Игры – состязания в области высших достижений в сфере культуры и искусства среди людей с инвалидностью и инклюзивных творческих коллективов, ставших победителями различных творческих фестивалей как российского, так и международного уровней.

Игры являются одной из самых востребованных системных программ в области развития инклюзивного культурного пространства.

Основная идея – распространить возможности состязаний в искусстве и творчестве на целевую группу людей с инвалидностью, расширить творческие и жизненные перспективы людей с инвалидностью. Творческие состязания пройдут по 32 номинациям и восьми видам искусств: музыкальное, изобразительное, аудиовизуальное, театральное, хореографическое, цирковое, художественное слово (авторство) и жестовая песня.

К участию в Играх приглашаются творчески одаренные люди с инвалидностью различных нозологий старше 18 лет и инклюзивные творческие коллективы, в состав которых входят 50 и более процентов людей с инвалидностью.

Положение о конкурсе доступно по ссылке. Подробная информация в группе ВКонтакте.