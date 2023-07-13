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В Липецке пройдут Международные инклюзивные творческие игры

13 июля 2023 22:17
357
К участию в Играх приглашаются творчески одаренные люди с инвалидностью различных нозологий старше 18 лет и инклюзивные творческие коллективы.

В Липецке с 5 по 9 сентября пройдут Третьи Международные инклюзивные творческие игры.

Игры – состязания в области высших достижений в сфере культуры и искусства среди людей с инвалидностью и инклюзивных творческих коллективов, ставших победителями различных творческих фестивалей как российского, так и международного уровней.
Игры являются одной из самых востребованных системных программ в области развития инклюзивного культурного пространства.
Основная идея – распространить возможности состязаний в искусстве и творчестве на целевую группу людей с инвалидностью, расширить творческие и жизненные перспективы людей с инвалидностью. Творческие состязания пройдут по 32 номинациям и восьми видам искусств: музыкальное, изобразительное, аудиовизуальное, театральное, хореографическое, цирковое, художественное слово (авторство) и жестовая песня.
К участию в Играх приглашаются творчески одаренные люди с инвалидностью различных нозологий старше 18 лет и инклюзивные творческие коллективы, в состав которых входят 50 и более процентов людей с инвалидностью.

Положение о конкурсе доступно по ссылке. Подробная информация в группе ВКонтакте.

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