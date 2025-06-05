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В губернии продолжается работа по созданию креативных мини-кластеров «Пространство смыслов и возможностей»

5 июня 2025 20:53
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По поручению Вячеслава Федорищева в регионе реализуется программа «Культурные люди».

По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в регионе реализуется программа «Культурные люди». В рамках программы продолжается работа по созданию креативных мини-кластеров «Пространство смыслов и возможностей».

В 2025 году на базе сельских и городских домов культуры, отремонтированных и модернизированных за счет средств национального проекта «Культура» и регионального бюджета, начнут функционировать специализированные творческие локации. К ним относятся театральные и ремесленные мастерские, галереи игр, коворкинги, репетиционные пространства и студии звукозаписи.

Основной фокус мини-кластеров – удовлетворение потребностей молодежи, развитие креативных индустрий, выявление и поддержка начинающих талантов, а также активизация культурной жизни на периферии.

В Межпоселенческом культурно-досуговом центре «Нефтяник» (г. Нефтегорск) будет создан креативный молодежный центр «КреативХаб «МОст»» – многофункциональное пространство для организации досуга, общения и творческой деятельности молодежи.

«В Нефтегорске живет много творческой молодежи, – рассказал Андрей Булавин, руководитель управления культуры и молодежной политики Администрации Нефтегорского района. – Поэтому будем создавать для них креативный центр, который будет направлен на формирование общей системы развития и поддержки молодых талантов».

Здание дома культуры в Нефтегорске было капитально отремонтировано в 2021 году в рамках национального проекта «Культура», в результате чего танцевальный зал был преобразован в Арт-Холл для массовых мероприятий, а малый зал – в зал «Камерная сцена» для театральных показов с возможностью использования проекционного оборудования.

В рамках программы «Культурные люди» учреждение будет дополнительно оснащено современным оборудованием и инструментами, включая камеры, фотофоны, телесуфлер, мебель и ноутбуки для коворкинг-зоны, брейн-систему, сценический подиум, звуковое и световое оборудование, а также оборудование для звукозаписи. Планируется организация контент-студии, коворкинг-центра, творческой студии, мини-сцены и интеллектуального центра.

Дом культуры «Авангард», расположенный в густонаселенном районе Сызрани, функционирует с перспективой создания точки притяжения для различных возрастных групп населения, включая молодежь.

Дидык Ольга Витальевна, руководитель Управления культуры Администрации городского округа Сызрань, поделилась планами: «Здесь в скором времени откроется креативное пространство «ВМесте», которое будет включать в себя несколько зон: медиапространство, коворкинг-центр с beauty-зоной, вектор-проектор, ПроСвет, арт-встреча. Благодаря программе будут закуплены фото-видео камеры, телесуфлер, мебель для каждого пространства, ноутбуки для коворкинга, сценический подиум, световое и музыкальное оборудование, экран для проектора, мольберты».

Для обеспечения успешной реализации программы в Самарской области проведено укрепление материально-технической базы: отремонтировано более 50 объектов культуры, закуплено необходимое оборудование для 75 учреждений культуры.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

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