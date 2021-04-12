В День космонавтики в САТОБ чествовали ветеранов и работников предприятий ракетно-космической отрасли

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В понедельник, 12 апреля, в День космонавтики в Самарском академическом театре оперы и балета чествовали ветеранов и сотрудников предприятий аэрокосмической отрасли региона. Награды заслуженным представителям профессии вручил глава региона Дмитрий Азаров.

«Дорогие земляки! Уважаемые ракетостроители, конструкторы, учёные, рабочие! Я от всей души поздравляю вас со знаменательным для нашей губернии, для всей страны и мира событием – 60-летием первого полёта человека в космос, с Днём космонавтики! – отметил в приветственном слове губернатор. – Трудом, профессионализмом, ответственностью, дерзновенным талантом поколения первооткрывателей и создана слава советского, а теперь и российского космоса. Удивительные люди, первопроходцы. Люди, которые не боялись сложнейших задач, а просто воплощали в жизнь мечту человечества: подняться до космических высот. И я очень рад, что сегодня, нынешнее поколение ракетостроителей, двигателестроителей, ученых, рабочих с честью несет эти традиции. Традиции, которые и позволяют нам гордиться тем, что столица нашего региона является космической столицей страны».

Со словами благодарности Дмитрий Азаров обратился к ветеранам отрасли. Ведь именно благодаря их труду Самара считается признанной столицей пилотируемой космонавтики. «У меня уже была возможность сегодня лично поприветствовать Геннадия Петровича Аншакова, Николая Ивановича Казакова, а вот героя соцтрруда Максима Борисовича Оводенко – ещё нет, сейчас это сделаю».

Губернатор отметил, что мы по-прежнему сохраняем лидерство по надежности ракет, по их безотказности.

«Я рассчитываю, что Самара всегда будет космической столицей, потому что в чем уж точно никогда не было недостатка, так это в талантливых, трудолюбивых, ответственных людях, которые живут и трудятся на самарской земле», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

По традиции в этот день глава региона отметил лучших представителей аэрокосмической отрасли. Пяти героям вечера он вручил почетный знак Трудовой Славы. Среди – них слесарь-ремонтник 5 разряда АО «РКЦ «Прогресс» Николай Веселов.

«Для меня это знаменательный день. 39 лет назад я пришел на «Прогресс» и практически сразу принял участие в строительстве легендарного «Бурана». Меня как бригадира послали на монтаж станков, на которых производили ракетоносители для «Бурана». Благодарен судьбе, что оказался на этом предприятии», – рассказал Николай Веселов.

Ряд представителей отрасли были отмечены Почетным званием «Заслуженный работник авиационно-космического комплекса Самарской области», Почетным званием «Заслуженный работник промышленности Самарской области», а также Благодарностями и Почетными грамотами Губернатора Самарской области.

Дмитрий Азаров отметил, что сейчас ведется активная работа по развитию научно-образовательного центра (НОЦ) Самарской области.

«В прошлом году в жесткой конкурентной борьбе мы стали победителями конкурса НОЦев. Теперь по праву претендуем на статус НОЦ мирового уровня. Президент РФ Владимир Путин поставил задачу, чтобы в стране было создано 15 таких НОЦев. И мы победили в этой заявке, мы показали лучший результат нашими перспективными научными разработками и уже конкретными достижениями», – подчеркнул глава региона.

Завершилось мероприятие праздничным концертом.