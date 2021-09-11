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В День города в Самаре откроют новые муралы от художников проекта Samara Ground Art Festival 2021

11 сентября 2021 13:28
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В День города в Самаре откроют новые муралы от художников проекта Samara Ground Art Festival 2021

В воскресенье, 12 сентября, в День города в Самаре официально откроют муралы, авторами которых стали уличные художники проекта Samara Ground Art Festival 2021.

 Произведения уличного искусства находятся по адресам:

  • ·       Галактионовская,2 (Cobre, Андрес Иглесиас)
  • ·       Галактионовская, 37 (Мария Хардикова)
  • ·       Ленинградская, 70 (Миша Most)
  • · Льва Толстого, 82 (L7Matrix, Луис Густаво Мартинс)
  • ·       Пушкина, 195 (Павел Orez)
  • ·       Маяковского, 20 (Алексей Кислов)
  • ·       Первомайская, 25 (Роман Мураткин)
  • · Сквер на четвертой очереди набережной (Антонина Фатхуллина)
  • ·       площадь Сельского хозяйства (Покрас Лампас).

На территории четвертой очереди набережной, недалеко от «Ладьи» в этот день откроют скульптуру, автором которой стала Антонина Фатхуллина.

Расположатся арт-объекты не только в центральной части города. В колаборации с Денисом Вертиго мурал на доме 260 по улице Кирова создадут Арт-Абстрактов и Клаус.

Оценить работы уличных мастеров самарцы и гости города смогут в любое время, но организаторы фестиваля рекомендуют запланировать прогулку на вечер воскресенья. С 20.00 до 23.00 на всех площадках будет играть музыка. На произведения художников направят подсветку. По некоторым адресам можно будет встретить и самих авторов муралов. Подготовили на ряде точек дополнительную культурную программу. На Галактионовской, 37 выступит оперная певица Надежда Сорокина. На Ленинградской, 70 со зрителями будут общаться космические аниматоры. А у дома №20 на улице Маяковского выступит музыкант-балалаечник Дмитрий Буцыков, на площади Сельского хозяйства зрители смогут увидеть каллиграфа Покраса Лампаса.

 

А утром 12 сентября на линию выйдет трамвай, расписанный испанским художником русского происхождения SAV45 (Вячеслав Гунин). Он будет курсировать по маршруту №1.

Теги: Samara Ground Samara Ground Art Festival арт-объект В центре внимания мурал фестиваль

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