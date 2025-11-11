В Чапаевске Самарской области состоится всероссийский фестиваль-конкурс цирковых коллективов

Я нашел ошибку
Главные новости:
Особое внимание сотрудники полиции уделили специфике и преимуществам службы в органах внутренних дел, в том числе, в Госавтоинспекции.
В Самаре полицейские и общественники провели серию профориентационных встреч со старшеклассниками и студентами
Работа по актуализации данных карты осуществляется на регулярной основе.  
В регионе карта публичного Wi-Fi на сайте минцифры актуализирована
В Самаре днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью +1, +3°С, днем +5, +7°С.
12 ноября в регионе небольшой дождь, до +7°С
Оценивались внешнее санитарно-техническое состояние объектов, дизайн и световое оформление фасадов и оконных витрин, наличие урн и санитарное состояние прилегающей территории, ее озеленение и благоустройство, а также использование малых архитектурных форм
15 предприятий стали победителями и призерами конкурса на лучшее содержание объекта потребительского рынка в Самаре
Конкурс призван поощрять библиотеки, продемонстрировавшие самые заметные и востребованные проекты, программы, циклы мероприятий, творческие инициативы.
Проект СОУНБ «Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать» победил на Всероссийском конкурсе
Мероприятие прошло в формате открытого диалога. Даниил Воробьев выступил с темой «Чтение как новый культурный тренд».
Актёр Даниил Воробьев встретился со школьниками Самарской области
Отдельная тема – неоплаченный полив.
Почти четверть жителей частного сектора Самары не платят за воду вовремя
В Самарской области планируют увеличение тарифов на отопление в 2026 году
В Самарской области планируют увеличение тарифов на отопление в 2026 году
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.01
-0.22
EUR 93.93
0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль "Друг Человека"
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Чапаевске Самарской области состоится всероссийский фестиваль-конкурс цирковых коллективов

11 ноября 2025 11:50
174
В Чапаевске Самарской области состоится всероссийский фестиваль-конкурс цирковых коллективов

15 ноября 2025 года в городе Чапаевске Самарской области состоится всероссийский фестиваль-конкурс цирковых коллективов «Цирк зажигает огни».

Учредителем фестиваля-конкурса является МКУ «Департамент культуры и молодежного развития администрации городского округа Чапаевск».

Организаторы:

- МБУ «Социокультурный досуговый комплекс» г.о. Чапаевск;

-  ГБУК «Агентство социокультурных технологий»;

- МБУ «Ресурсный центр развития культуры, туризма и молодежной политики» г.о. Чапаевск.

Партнером мероприятия традиционно выступает Самарский государственный цирк имени Олега Попова

Фестиваль-конкурс включен в областной реестр мероприятий в сфере традиционной народной культуры и любительского искусства (самодеятельного художественного творчества) Самарской области на 2025 год в соответствии с Распоряжением министра культуры Самарской области от 16.12.2024г.

Целью фестиваля-конкурса является выявления и поддержки талантливых детей, подростков и молодежи, создание условий для реализации их творческого потенциала в цирковом искусстве.

Фестиваль-конкурс проходит на территории города с 2018 года. В разные годы гостями фестиваля становились известные цирковые деятели, заслуженные артисты Российской Федерации, дрессировщики Виталий Смолянец и Эрик Исрафилов, народный артист Российской Федерации, жонглер Евгений Биляуэр.

В 2025 году участниками станут 25 цирковых коллективов из

10 субъектов Российской Федерации:

  • Волгоградская область;

  • Оренбургская область;

  • Пензенская область;

  • Самарская область;

  • Саратовская область;

  • Тульская область;

  • Ульяновская область;

  • Челябинская область;

  • Республика Башкортостан;

  • город федерального значения Санкт-Петербург.

Участники представят на суд зрителей и компетентного жюри более 100 творческих номеров в следующих жанрах циркового искусства: акробатика, каучук-пластика, жонглирование, антипод, эквилибристика, воздушная гимнастика, оригинальный жанр, шоу-представление.

Оценивать выступления будет состав жюри под председательством заслуженного работника культуры Российской Федерации, академика циркового искусства, академика духовной академии народов мира, руководителя Продюсерского центра детских фестивалей (г.Москва) Николая Николаевича Наумова.

Почетным гостем фестиваля-конкурса станет заслуженный артист Российской Федерации, советник генерального директора Росгосцирка, продюсер и руководитель проекта «Шоу фонтанов „Принц цирка“», дрессировщик Владислав Гончаров.

Торжественное открытие фестиваля состоится в 10:00 в Большом зале ДК им. В.И. Чапаева (ул.Комсомольская, 16).

Узнать подробности о фестивале-конкурсе можно на официальной странице организатора https://vk.com/mbu_skdkgroup и на странице фестиваля-конкурса https://vk.com/cirkchap.

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
11 ноября 2025  12:51
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
178
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
11 ноября 2025  10:40
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
202
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
11 ноября 2025  09:34
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
154
А также дальнейшие планы по повышению эффективности работы с ТКО.
10 ноября 2025  16:09
В правительстве Самарской области обсудили новый тариф по обращению с ТКО
685
РКС-Самара» продолжают замену труб на Главном Безымянском коллекторе
10 ноября 2025  13:42
РКС-Самара» продолжают замену труб на Главном Безымянском коллекторе
576
Весь список