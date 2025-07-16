В Борском районе пройдет II Всероссийский фестиваль «Встречи в Аксаковской усадьбе – 2025»

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18 – 19 июля 2025 года в 18.00 на территории бывшей усадьбы самарского, оренбургского и уфимского губернатора Г.С. Аксакова в с. Страхово Борского района состоится открытие II Всероссийского (с международным участием) фестиваля «Встречи в Аксаковской усадьбе – 2025».

Организатор – Аксаковский комитет Самарской области (АКСО).

Цель – сохранение и продвижение наследия рода Аксаковых.

Задачи:

привлечение внимания органов государственной власти и широкой общественности к восстановлению объекта культурного наследия «Родовая усадьба Аксаковых», к восстановлению фамильного захоронения семьи Г.С. Аксакова;

популяризация деятельности одного из лучших губернаторов России XIX века.

На Фестиваль приедут представители российского аксаковского движения из Уфы, Оренбурга, Ульяновска, Казани, Москвы и Московской области (г. Лобня, г. Сергиев Посад, г. Одинцово), Новосибирска, Екатеринбурга, с. Аксаково Бугурусланского района Оренбургской области.

Почетные гости фестиваля:

потомки Аксаковых – Аксаковы Мария Майевна и Мария Сергеевна (г. Лобня Московской обл.);

Косоруков Святослав Юльевич (г. Одинцово Московской обл.);

исп. директор Клуба журналистов «Комсомольской правды» Семина Людмила Матвеевна (г. Москва);

председатель Самарского областного отделения ВООПИИК Казачкова Нина Васильевна (г. Самара).

Программа фестиваля: