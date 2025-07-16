В Борском районе пройдет II Всероссийский фестиваль «Встречи в Аксаковской усадьбе – 2025»

18 – 19 июля 2025 года в 18.00 на территории бывшей усадьбы самарского, оренбургского и уфимского губернатора Г.С. Аксакова в с. Страхово Борского района состоится открытие II Всероссийского (с международным участием) фестиваля «Встречи в Аксаковской усадьбе – 2025».
Организатор – Аксаковский комитет Самарской области (АКСО).
Цель – сохранение и продвижение наследия рода Аксаковых.
Задачи:
привлечение внимания органов государственной власти и широкой общественности к восстановлению объекта культурного наследия «Родовая усадьба Аксаковых», к восстановлению фамильного захоронения семьи Г.С. Аксакова;
популяризация деятельности одного из лучших губернаторов России XIX века.
На Фестиваль приедут представители российского аксаковского движения из Уфы, Оренбурга, Ульяновска, Казани, Москвы и Московской области (г. Лобня, г. Сергиев Посад, г. Одинцово), Новосибирска, Екатеринбурга, с. Аксаково Бугурусланского района Оренбургской области.
Почетные гости фестиваля:
потомки Аксаковых – Аксаковы Мария Майевна и Мария Сергеевна (г. Лобня Московской обл.);
Косоруков Святослав Юльевич (г. Одинцово Московской обл.);
исп. директор Клуба журналистов «Комсомольской правды» Семина Людмила Матвеевна (г. Москва);
председатель Самарского областного отделения ВООПИИК Казачкова Нина Васильевна (г. Самара).
Программа фестиваля:
круглый стол «Вечерние беседы в Аксаковской усадьбе»;
презентация выставки (Мемориальный дом-музей С.Т. Аксакова, г. Уфа);
презентация новых книг представителей Аксаковского сообщества;
концертная программа «Звени, усадьба, песней!»;
вечер у костра «Под пологом ночным, где звездный хоровод…» и др.