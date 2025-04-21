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В Автограде пройдет презентация сборника «Русский герой. Тольятти»

21 апреля 2025 13:39
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В Автограде пройдет презентация сборника «Русский герой. Тольятти»

22 апреля в 14.00 в модельной центральной библиотеке им. В.Н. Татищева пройдет презентация сборника «Русский герой. Тольятти» издательского проекта «Библиотеки Тольятти-детям».

На встрече книгу представят писатель Сергей Чекмаев, составитель сборника, и автор проекта Ольга Вавилина. Это уже восьмая книга проекта, в рамках которого публикуются книги для детей и юношества. Особенностью этих произведений (фантастических рассказов, повестей) является то, что события в них разворачиваются в Тольятти.

«В 2023 году Союз литераторов России инициировал интересную дискуссию: кто же такой русский герой? Как он выглядит, чем знаменит, какими способностями обладает? Вопрос задавался и начинающим авторам, школьникам и студентам, и маститым писателям. А ответ предложили… написать в формате фантастического рассказа молодым авторам, в том числе и из Тольятти. В модельной центральной библиотеке им. В.Н. Татищева для участников конкурса «Русский супергерой» прошли обучающие семинары, консультации с российскими писателями, которые работали с начинающими авторами, давали практические советы по улучшению текстов», - делятся организаторы встречи.

В сборник «Русский герой. Тольятти» наряду с рассказами уже состоявшихся авторов - Алексей Гравицкий, Дарья Зарубина, Георгий Герцовский, Таисия Севрюкова, вошли и произведения молодых тольяттинцев: Елены Шишкановой и Анны Батищевой.

Сборник «Русский герой. Тольятти» будет распространяться через библиотеки, социальные центры, на книжных ярмарках в различных регионах России.

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