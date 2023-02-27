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В 2023 году Джазовый оркестр Тольяттинской государственной филармонии отмечает 25-летие.

Джаз-оркестр Тольяттинской государственной филармонии своим рождением обязан всероссийскому джазовому фестивалю «Тольятти-Джаз» имени Олега Лундстрема. Джаз-бэнд возник на базе оркестра цирка-шапито, действовавшего с 1993 года. 1 февраля 1998 года коллектив получил статус филармонического. Сейчас Джаз-оркестр Тольяттинской филармонии – это 22 импровизирующих музыканта и десятки джазовых программ для детей и взрослых.

Бессменный руководитель Джаз-оркестра — Валерий Владимирович Мурзов — родился в 1960 году в Ростове-на-Дону, окончил Тольяттинское музыкальное училище, затем — Уфимский государственный институт искусств по специальности «оркестровые инструменты» (труба). Лауреат международных конкурсов и фестивалей, кавалер почётного знака фонда «Духовное наследие» (2013). Награждался благодарностью Самарской губернской думы (2015) и почетной грамотой Самарской губернской думы (2016).

28 февраля и 3 марта в Тольяттинской филармонии состоятся юбилейные концерты Джаз-оркестра.

Фото: минкульт СО