Умерла Заслуженная артистка России Нина Шацкая

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Заслуженная артистка России Нина Шацкая умерла на 82-м году жизни. Об этом сообщила РБК пресс-служба Театра на Таганке.



«Театр выражает свои глубокие и искренние соболезнования всем родственникам Нины Сергеевны», — отмечается в сообщении.



Причина смерти актрисы не уточняется.



Нина Шацкая родилась 16 марта 1940 года. В 1963 году окончила московский Государственный институт театрального искусства (ГИТИС). В 1964–1993 годах была актрисой Театра на Таганке, с 1993 года — Содружества актеров Таганки. С 2003 года работала в столичном театре «Школа современной пьесы».



В 2008 году Шацкой было присвоено звание заслуженной артистки России.



В 1982 году вышла замуж за народного артиста России, режиссера Леонида Филатова.



Помимо театральных ролей актриса снималась в кино. Получила известность благодаря фильмам «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», «Визит к Минотавру», «Сукины дети», «Коллеги», «Инспектор Лосев».





Фото: Наталья Шаханова / Global Look Press / РБК