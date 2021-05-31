Вечер памяти Нины Шацкой пройдет в Тольятти

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02.06.2021г в 15.00, в Центре В.С.Высоцкого в Тольятти и в библиотеке № 24 имени В.С.Высоцкого состоится премьера литературно-музыкальной композиции «Нина Шацкая» из цикла программ «Эпоха Таганки». Программа рассказывает о первых киноролях Нины Сергеевны Шацкой, о её приходе в Театр на Таганке, о её работах во многих спектаклях, это и Комелькова из спектакля «А зори здесь тихие» и конечно о спектакле «Мастер и Маргарита», где она сыграла главную роль и о других ролях. Также о её работе в фильме Станислава Говорухина «Контрабанда», где ей довелось исполнить дуэтом с Владимиром Высоцким спеть две его песни и конечно, поэт посвятил ей стихи, на её тридцатилетие и многое, многое др.

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