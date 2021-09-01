Умер скрипач, дирижер и педагог Игорь Ойстрах

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Скрипача, дирижера и педагога Игоря Ойстраха, который скончался 14 августа от продолжительной болезни, кремировали и планируют похоронить на Новодевичьем кладбище рядом с отцом, народным артистом СССР Давидом Ойстрахом, сообщили РИА Новости в Благотворительном фонде имени Д. Ойстраха.

"Он давно болел, его не стало 14 августа (на 91-м году жизни - ред.)... Он кремирован, пока не похоронен. Планируем, что когда у Валерия (Ойстраха, сына - ред.) наладится со здоровьем, организовать похороны на Новодевичьем кладбище, там уже есть подготовленное место рядом с могилой Давида Федоровича", - сказала собеседница агентства, добавив, что в фонде о смерти артиста узнали недавно.

Игорь Ойстрах – скрипач, дирижер, народный артист СССР. Родился 27 апреля 1931 года в Одессе в семье известного музыканта Давида Ойстраха и пианистки Тамары Ротаревой. В 1958 году был принят в штат Московской консерватории, а также стал солистом Московской филармонии.

Фото: muzobozrenie.ru