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Умер народный артист России Рудольф Фурманов

9 апреля 2021 20:32
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Коллеги назвали Фурманова "великим подвижником театра".

Прощание с народным артистом России Рудольфом Фурмановым пройдет 12 апреля в театре "Русская антреприза" имени Андрея Миронова, основателем и художественным руководителем которого он являлся, передает ТАСС.

В театре рассказали, что Фурманов ушел из жизни утром. "Он поборол тяжелые последствия ковида, все время оставаясь на связи с театром. Он ни на минуту не падал духом. Шел вперед, не жаловался. Спасибо всем, кто помогал нам в эти драматические четыре месяца его болезни. Накануне врачи сказали, что у РД (так Фурманова всегда называли в театральной среде) есть все шансы на полное выздоровление. Но утром оторвался тромб. Во сне", - говорится в сообщении.

Коллеги назвали Фурманова "великим подвижником театра". "Фурманов был и остается навсегда великим тружеником. Потому что его живое дело - созданный им во славу Артиста театр, премия "Фигаро", его книги, и, наконец, замечательная семья", - отметили в коллективе.

Соболезнования в связи с кончиной Фурманова выразил губернатор Александр Беглов. "Рудольф Давыдович был ярким и талантливым человеком. За долгую жизнь успел сделать очень многое для нашего города и российского театра", - привели его слова в пресс-службе Смольного. Глава города также отметил, что Фурманов был известен активной гражданской позицией, и будучи советником губернатора "весь свой профессиональный опыт и организаторский талант направлял на развитие российского театра".

Председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров напомнил, что Фурманов сыграл множество ролей в более чем полусотне кинокартин, свой творческий путь на сцене он начинал вместе с артистами Евгением Леоновым, Анатолием Папановым и многими другими. "Зрители разных поколений искренне любили Рудольфа Давыдовича за его харизму, ярчайший темперамент и природное обаяние", - привели его слова в пресс-службе Заксобрания.

 

Фото:   mironov-theatre.ru

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