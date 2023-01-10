У учащихся детской школы искусств Сергиевска  появились новые музыкальные инструменты

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В школе искусств в рамках проекта «Сергиевская мини-филармония» в кабинете сольфеджио установили интерактивное оборудование, в актовом зале проведен монтаж видеооборудования (проектор и ноутбук) – теперь концертные программы будут сопровождаться качественным видеоконтентом. Установлено новое пианино и приобретен вокальный микрофон. У ребят с отделения «Народных инструментов» появились новые музыкальные инструменты — баян, аккордеон, гитары.

С появлением новых музыкальных инструментов у будущих звезд появилась новая мотивация к обучению и подготовке к выступлениям. Проект «Сергиевская мини-филармония» успешно сочетает две важные функции. Во-первых, дает возможность юным музыкантам проявить себя, выступая в актовом зале музыкальной школы. А во-вторых, знакомит и пробуждает интерес к классической музыке, подготавливая ребят к большому искусству с детских лет.

«Проект «Сергиевская мини-филармония» играет важную роль в популяризации классической и современной музыки, мировых шедевров и русского народного творчества, с которыми жители района могут познакомиться на концертных программах в Сергиевской детской школе искусств. Благодаря поддержке правительства Самарской области в этом году мы смогли обновить музыкальное оборудование и приобрести необходимую технику для организации концертных программ» — рассказала Ольга Николаева, руководитель управления культуры, туризма и молодёжной политики Сергиевского района, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: пресс-служба минкульта СО