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Три педагога в области музыкального искусства Самарской области удостоены премии Министерства культуры РФ

9 октября 2023 14:57
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В этом году на конкурс выдвинули 565 соискателей: 71 от вузов, 106 от училищ и 388 от ДШИ. Лауреатами стали представители более 50 регионов страны.

Подвели итоги премии Министерства культуры РФ лучшим преподавателям в области музыкального искусства детских школ искусств, училищ и вузов за достижения в педагогической деятельности в 2023 году.

Три педагога Самарской области удостоены премии в этом году:
— Мамченко Сергей Николаевич, заслуженный работник культуры РФ, преподаватель детской музыкальной школы им. П.И. Чайковского, г.Самара;
— Гроховская Людмила Ивановна, преподаватель детской музыкальной школы им.Д.Б, Кабалевского, г. Самара;
— Бердникова Галина Николаевна, заслуженный работник культуры РФ, преподаватель детской школы искусств, г. Отрадный.

«Я поздравляю коллег со столь высокой оценкой профессионального труда. Хочу поблагодарить вас за постоянное развитие, стремление добиваться результата — тому подтверждение успехи ваших воспитанников на конкурсах разного уровня. От всего сердца желаю вам дальнейших успехов!», — поздравила преподавателей Ирина Калягина, врио министра культуры Самарской области.

Второй раз на конкурсной основе Министерство культуры РФ отмечает невероятный вклад педагогов и вручает им награды: 100 премий по 500 000 рублей учителям ДШИ, 25 педагогам училищ и 25 преподавателям вузов – по 1 млн рублей.

В этом году на конкурс выдвинули 565 соискателей: 71 от вузов, 106 от училищ и 388 от ДШИ. Лауреатами стали представители более 50 регионов страны.

Специальная комиссия, которую сформировало Министерство культуры РФ, оценивала кандидатов по трем критериям: наличие внедренных авторских методов в образовательный процесс, результаты обучения учеников, опыт участия в качестве исполнителя в творческих мероприятиях, сообщает пресс-служба минкульта СО.

 

Фото:  ru.freepik.com

 

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