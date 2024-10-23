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Третьяковка в Самаре приглашает на The ART FILM FESTIVAL!

23 октября 2024 14:24
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Откроется фестиваль 23 октября картиной «Мануфактура культуры», которая демонстрирует, как индустриальные здания трансформируются в современные арт-пространства в пяти городах России.

В Самаре фестиваль пройдет с 23 по 30 октября. В программе этого года – новые художественные и документальные фильмы российских и зарубежных авторов, которые посвящены широкому кругу вопросов, связанных с темой искусства. (18+)

Откроется фестиваль 23 октября картиной «Мануфактура культуры», которая демонстрирует, как индустриальные здания трансформируются в современные арт-пространства в пяти городах России. Одним из главных героев выступает здание Фабрики-кухни завода им.Масленникова в Самаре, получившее вторую жизнь как первый филиал Третьяковской галереи. Помимо Самары в фильме рассказывается об опыте Ярославля, Калининграда, Сысерти и Егорьевска, который позволил преобразовать прошлое в будущее.

26 октября фестиваль продолжится отечественным роуд-муви «Трагедия в углу». Фильм расскажет, что движет региональными современными художниками, которые творят вне столиц.

28 октября итальянская картина «Арте повера, заметки для истории» исследует историю «бедного искусства» при участии главных героев этого движения.

30 октября еще одной важной темой фестиваля станет осмысление роли архитектуры. Окуная в атмосферу шумного Мумбая, новая работа Ила Бека и Луиз Лемуан «Чувство ритма» (Франция, Индия) расскажет о взаимодействии художника с городской средой.

Время показов фильмов - 19:00. Перед каждой картиной пройдут короткие лекции от сотрудников Третьяковки в Самаре

Проект реализуется в рамках коллаборации музея с международным изданием об искусстве The Art Newspaper Russia.

 

Фото:   минкульт Самарской области

Теги: Самара

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