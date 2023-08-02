ТНТ приглашает жителей Самарской области стать частью фильма «Праздники»

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В преддверии выхода 7 сентября во всех кинотеатрах семейной комедии «Праздники», телеканал ТНТ объявляет семейный фото-марафон #ПраздникиВКино. Пришлите общую праздничную фотографию своей семьи и получите шанс попасть на большой экран. Праздники могут быть разными, главное, чтобы бы вся семья была в сборе!

Фото принимаются до 10 августа включительно, а отправлять их нужно в сообщества телеканала ТНТ в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» с хэштегом #ПраздникиВКино. С подробными правилами проведения марафона можно ознакомиться здесь: tnt-online.ru Самые яркие фотографии попадут в «Праздники»!

«Праздники» – жизнеутверждающая комедия с Марией Ароновой, Виталием Хаевым, Никитой Павленко, Вячеславом Чепурченко, Анастасией Калашниковой, Яной Енжаевой в главных ролях. В центре сюжета история семьи Пыжовых, которая собирается отметить майские праздники вместе, но по закону жанра, все идет не по плану. Фильм стал режиссерским дебютом полного метра актера Бориса Дергачева. Производство: Good Story Media, ТНТ, Premier. Прокатчик - «Централ Партнершип».

Антон Зайцев, генеральный продюсер фильма: «Мы делали фильм с желанием вызвать у зрителя добрые чувства к своим близким, своей семье. В суете рабочих будней мы забываем о том, как важно собираться вместе, поддерживать друг друга. «Праздники», это прекрасный сеанс семейной кинотерапии, а марафон #ПраздникиВКино – это хорошая возможность сделать супер-оригинальный подарок своей семье и близким, оказаться в киноленте. Потом показывать этот фильм своим детям, внукам, родственникам. Это уникальный шанс, которым стоит воспользоваться. Особенно если вы любите делать близким сюрпризы на праздники!»

Денис Шенин, сценарист и креативный продюсер фильма: «В «Праздниках» герои показаны юмористически и будут узнаваемы, как и ситуации, которые случаются в каждой семье. Наши зрители смогут увидеть нестандартные способы решения многих жизненных ситуаций и посмеяться над житейскими проблемами. #ПраздникиВКино – это отличная возможность не просто сходить всей семьей в кино, но и увидеть себя на большом экране!»

Присылайте праздничные семейные фото и ждите фильм «Праздники» во всех кинотеатрах с 7 сентября!