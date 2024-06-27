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Завершатся гастроли тюменцев 30 июня мюзиклом в двух действиях по мотивам повестей Николая Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки».
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Театральный сезон завершится обменными гастролями Самарского театра драмы и Тюменского драматического театра

27 июня 2024 16:13
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Завершатся гастроли тюменцев 30 июня мюзиклом в двух действиях по мотивам повестей Николая Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки».

173-й театральный сезон в Самарском академическом театре драмы им. М. Горького завершается обменными гастролями с Тюменским Большим драматическим театром.

Тюменский театр привозит свои лучшие спектакли:

26 и 27 июня был показан с большим успехом мюзикл «Семейка Аддамс» (12+). Спектакль – лауреат премии «Золотая маска» в жанре «ОПЕРЕТТА/МЮЗИКЛ», четырёхкратный лауреат Национального фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра».

28 июня самарцам покажут «Наш городок» (16+) по самой знаменитой пьесе американского прозаика и драматурга Торнтона Уайлдера. Написанная в 1938 году, пьеса тогда же была удостоена Пулитцеровской премии. Действие разворачивается с 1901 по 1913 год в американском провинциальном городке. В нём – таком же, как и многие-многие другие по всему миру, – не происходит ничего на первый взгляд выдающегося. Но время идёт, и жизнь, единственная и неповторимая, уходит вместе с ним…

29 июня самарских зрителей ждёт «героическая» комедия в двух действиях с одним затишьем «Ветер в тополях» (16+). Пьеса современного французского драматурга и сценариста Жеральда Сиблейраса получила премию Лоуренса Оливье в номинации «Лучшая комедия». Герои спектакля – три чудака, которые много лет ежедневно собираются на террасе пансионата для престарелых и всеми силами пытаются продлить остроту ощущений жизни. Оказавшись вместе по воле обстоятельств, они ругаются, мирятся, фантазируют, влюбляются, мечтают вырваться…

Завершатся гастроли тюменцев 30 июня мюзиклом в двух действиях по мотивам повестей Николая Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» (16+).

А в это время Самарский театр представит на сцене Тюменского Большого драматического театра свои спектакли: 27 и 28 июня «Завтра была война» (16+), 29 июня «Весы» (16+), 30 июня «И никого не стало» (16+), а 1 июля –  новинку этого сезона «НА ДНЕ.DOC» (18+).

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Самара

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