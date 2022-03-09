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Студенты актерской мастерской Дениса Бокурадзе встретились с генеральным директором Большого театра России Владимиром Уриным

9 марта 2022 10:34
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Студенты актерской мастерской Дениса Бокурадзе встретились с генеральным директором Большого театра России Владимиром Уриным

5 марта руководитель главного театра страны Владимир Урин посетил Самарский государственный институт культуры. Целью визита стало знакомство со студентами актерского курса Дениса Бокурадзе, художественного руководителя театра-студии «Грань». При непосредственном участии Владимира Урина и при поддержке Министерства культуры РФ в 2021 году в СГИК состоялся набор на целевой курс, после окончания которого выпускники станут актерами легендарного новокуйбышевского театра.

На курс поступали более ста абитуриентов со всей России. В итоге студентами курса стали всего 18 человек из Самары, Тольятти, Ярославля, Саратова, Кирова и не только. Студенты Дениса Бокурадзе, доцента СГИК, обучаются по авторской программе, которая объединяет лучшие практики ведущих театральных институтов страны. Планируется, что выпускники начнут служить уже в новом здании театра, которое сейчас строится в Новокуйбышевске.

Ребята представили Владимиру Урину зачин – это ряд упражнений на память физических действий, пластику тела, владение речевым аппаратом, которые они освоили за полгода учебы. После показа Владимир Урин пообщался со студентами в неформальной обстановке, вспомнив слова своего учителя, легендарного театрального режиссера Георгия Товстоногова: «Я смогу дать вам основы профессии, объясню, как разбирать пьесу, дам подходы, попробую рассказать секреты работы с артистами, но это лишь механизмы. Советую вам только одно: "Смотрите, смотрите и смотрите". Выставка? Бегите и смотрите выставку. Интересный фильм? Бегите и смотрите фильм. Концерт? Пробирайтесь на него любыми способами и смотрите концерт, спектакль. Если у вас не будет этого багажа, то вы никогда не будете режиссерами».

«Насмотренность – единственное, что помогает развивать вкус», – заключил Урин. Он отметил, что у него сложилось хорошее впечатление после просмотра студенческих эскизов.

Напомним, визит Владимира Урина в Самару был приурочен к выступлению оркестра Большого театра России. В день 80-летия со дня премьеры коллектив исполнил на сцене Самарского академического театра оперы и балета Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича. Студенты СГИК побывали на репетиции оркестра.

Фото Ивана Макеева.

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