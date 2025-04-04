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Старт проекту «Обменные культурные мероприятия России и Абхазии» 2025 года будет дан в Самаре
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Старт проекту «Обменные культурные мероприятия России и Абхазии» 2025 года будет дан в Самаре

4 апреля 2025 15:41
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7 апреля на сцене Самарской филармонии состоится концерт фортепианного дуэта Piano Duo.

7 апреля Самарская филармония станет площадкой для яркого события в рамках проекта «Обменные культурные мероприятия России и Абхазии». В этот день на сцене филармонии состоится концерт фортепианного дуэта Piano Duo народной артистки Республики Абхазия Нинель Бжании и заслуженной артистки Республики Абхазия Гулизы Авидзбы в сопровождении Государственного камерного оркестра Республики Абхазия под руководством главного дирижера, народного артиста Республики Абхазия Давида Терзяна.

Абхазский фортепианный дуэт Piano Duo - это коллектив, завоевавший любовь абхазской публики своим смелым репертуаром, сочетающим академические традиции и современные жанры. Дуэт успешно исполняет классику, джазовые композиции, рок- и поп-музыку, а также саундтреки из фильмов, превращая концерт в захватывающее шоу. Государственный камерный оркестр Республики Абхазия под управлением Давида Терзяна – постоянный партнер Piano Duo.

Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Республики Абхазия. Организатором выступил ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.

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Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

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