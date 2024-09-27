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Стала известна программа фестиваля "Время читать" в Самаре

27 сентября 2024 12:45
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Стала известна программа фестиваля "Время читать" в Самаре
 

Мероприятие (0+) организуют 28 и 29 сентября в стенах областной универсальной научной библиотеки (СОУНБ) на проспекте Ленина, 14а.

В этот раз фестиваль "Время читать" пройдет под девизом "Включаем свет", пишет Сова.

- В нынешнем году культурный проект в первую очередь призван отметить людей, которые зажигают человеческие сердца, пробуждая интерес к познанию нового и поощряя находить в мире вокруг все новые и новые краски, - сообщили представители СОУНБ.

28 сентября гости мероприятия смогут посетить книжную ярмарку (6+), а также литературно-игровую площадку (6+) и интерактивную выставку (6+) в областной детской библиотеке и библиотеке для слепых. В последней людей с ОВЗ приглашают сыграть в настольные игры (6+).

Также запланированы встречи (6+) с писателями (с 12:00 до 19:20 на 1-м этаже галереи "Новое пространство"), просветительская программа (6+), конференция "Софиты технологии", экскурсии.

Кроме того, самарцы смогут написать "Волжскую поэму" (6+) на фестивале "Время читать" (0+).

Дополнительно будут работать клуб творчества юных изобретателей (6+) и пространство "Электротеатр "Огни большого города" (6+). На последнем покажут местные фильмы (6+).

29-го числа добавятся историко-патриотическая площадка (6+) областной библиотеки молодежи и театральный марафон (6+).

- Полный список почетных гостей в предстоящие дни пока остается тайной, но уже известно, что "Время читать" посетят писатели Роберт Гараев и Мария Семенова, а также актер и поэт Владислав Маленко и многие другие знаменитости, - заявили в СОУНБ.

Более подробная информация о программе фестиваля доступна на его официальном сайте.

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