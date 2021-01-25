Спектакль САТОБ «Бахчисарайский фонтан» будет показан на сцене Большого театра в рамках фестиваля «Золотая маска-2021»

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14 марта в рамках фестиваля «Золотая маска-2021» балет-поэма «Бахчисарайский фонтан» Самарского академического театра оперы и балета будет представлен на Новой сцене Большого театра. Напомним, что спектакль включен в перечень номинантов самой престижной театральной премии «Золотая маска» в пяти номинациях: «Балет/спектакль», «Балет-современный танец/Женская роль» (Ксения Овчинникова, Мария), «Балет-современный танец/Мужская роль» (Диего Эрнесто Кальдерон Армьен, Нурали, и Игорь Кочуров, Вацлав), «Работа художника в музыкальном театре» (Андрей Войтенко), «Работа художника по костюмам в музыкальном театре» (Татьяна Ногинова).

В 1824 году Александр Пушкин опубликовал поэму «Бахчисарайский фонтан», полную недомолвок и вопросов: яркие образы всплывают из ниоткуда и снова исчезают, предлагая читателю самому достроить историю. Именно это и сделали сто десять лет спустя создатели балета «Бахчисарайский фонтан»: драматург Николай Волков, композитор и виднейший музыкальный просветитель Борис Асафьев, балетмейстер Ростислав Захаров и другие сочинили цельную, драматургически выверенную историю, поставив музыку и танец на службу драме. Родился новый жанр — драматический балет.

Два года спустя после ленинградской премьеры балет впервые появился в репертуаре Куйбышевского театра в постановке балетмейстера Александра Томского.

Нынешняя постановка «Бахчисарайского фонтана» в Самаре основана на сценографии Валентины Ходасевич к первым постановкам 1930-х годов и изначальной хореографии Ростислава Захарова, традиция которой не прерывалась в Мариинском театре все те почти 90 лет, что «Бахчисарайский фонтан» не сходит со сцены этого театра. Премьера состоялась на сцене Самарского театра в октябре 2019 года. Дирижёр-постановщик – художественный руководитель и главный дирижёр Евгений Хохлов, балетмейстер-постановщик – заслуженная артистка России, лауреат премии «Золотая маска» Дарья Павленко (Санкт-Петербург).

На сцене Самарского театра оперы и балета этот спектакль можно увидеть 5 февраля и 6 марта, передает пресс-служба САТОБ.

Фото: пресс-служба САТОБ