Спектакль Самарского театра драмы вошёл в лонг-лист Золотой Маски

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Опубликован список претендентов на Российскую национальную театральную премию по итогам сезона 2023-2024 и лонг-лист. В номинации «Драматический театр и театр кукол» в лонг-листе представлен спектакль Самарского академического театра драмы «Дети солнца» (16+) по пьесе Максима Горького. Премьера состоялась в ноябре 2023 года

Режиссёр спектакля – заместитель директора по координации и реализации творческих проектов театра драмы Сергей Морозов, художник-постановщик – Денис Денисов, художник по костюмам – Ирина Долгова, художник по свету – Валентин Бакоян, ассистент режиссёра, педагог по речи – Людмила Бояринова.

Спектакль до этого стал лауреатом IХ Всероссийского фестиваля «Старейшие театры России в Калуге» (сентябрь 2024):

«Лучшая работа художника по свету» – Валентин Бакоян;

«Лучшая женская роль второго плана» – Елена Ивашечкина за роль Антоновны; «Лучшая женская роль» – Екатерина Конурина за роль Лизы.

Постановка получила награды VII Всероссийского фестиваля «Волжские театральные сезоны» (апрель 2024):

«Лучшая женская роль» — Наталия Прокопенко за роль Елены Протасовой;

«Лучшая мужская роль» — Герман Загорский за роль Павла Протасова;

«Лучший режиссёр» — Сергей Морозов.

В марте 2024 года спектакль был удостоен губернской премии «Самарская театральная муза» «За лучший спектакль в драматическом театре». Также были отмечены артисты: «Лучшая мужская роль в драматическом театре» — Герман Загорский за роль Павла Протасова; «Лучшая роль молодой актрисы в драматическом театре» — Виолетта Шулакова за роль Лизы.

В «Детях солнца» Максим Горький поднимает вечные темы любви, одиночества, отчуждения и надежды на фоне тревожного времени. Герои живут обычной жизнью, не чувствуя, что внутри дома растёт непонимание между его обитателями, а за стенами уже происходят необратимые перемены. В эпоху перемен так трудно уловить пролетающее мимо счастье…