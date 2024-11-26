Спектакль Самарского театра драмы получил приз на фестивале Музыкальное сердце театра

По итогам национального фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра» музыкально-драматический спектакль «Два благородных дона» Самарского академического театра драмы им. Горького получил премию зрительских симпатий.
Награду вручила вдова Героя России Юлия Пономаренко с дочерью, сказавшая о важности миссии музыкального театра — дарить радость в непростое для страны время.
«Это безумно неожиданно, это волнительно — получать награду от зрителей, и от ТАКИХ зрителей, — растрогалась режиссёр-постановщик спектакля Джемма Аветисян. — Простите, коллеги, но, наверное, это лучшая награда за сегодняшний день».
«Театра хватит для всех, — объявил исполнитель роли Дон Жуана Хамид Дышниев. — Он разный, но самое главное, что мы бьём в самое сердце — в музыкальное сердце театра!».
Самарский театр драмы от всей души благодарит всех, кто голосовал за спектакль «Два благородных дона»!
Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры РФ, Правительства Самарской области и Союза театральных деятелей РФ.
Режиссёр-постановщик — Джемма Аветисян (Новосибирск)
Художник-постановщик — Екатерина Малинина (Санкт-Петербург)
Режиссёр по пластике — Ярослав Францев (Москва)
Сценический бой — Алексей Егоршин
Художник по свету — Игорь Тупикин (Санкт-Петербург)
Хормейстер — заслуженный деятель искусств РФ Наталья Герасимова
Педагог по вокалу — Влада Филиппова
Консультант по вокалу — Анна Могутина (Москва)