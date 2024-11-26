Спектакль Самарского театра драмы получил приз на фестивале Музыкальное сердце театра

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По итогам национального фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра» музыкально-драматический спектакль «Два благородных дона» Самарского академического театра драмы им. Горького получил премию зрительских симпатий.

Награду вручила вдова Героя России Юлия Пономаренко с дочерью, сказавшая о важности миссии музыкального театра — дарить радость в непростое для страны время.

«Это безумно неожиданно, это волнительно — получать награду от зрителей, и от ТАКИХ зрителей, — растрогалась режиссёр-постановщик спектакля Джемма Аветисян. — Простите, коллеги, но, наверное, это лучшая награда за сегодняшний день».

«Театра хватит для всех, — объявил исполнитель роли Дон Жуана Хамид Дышниев. — Он разный, но самое главное, что мы бьём в самое сердце — в музыкальное сердце театра!».

Самарский театр драмы от всей души благодарит всех, кто голосовал за спектакль «Два благородных дона»!

Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры РФ, Правительства Самарской области и Союза театральных деятелей РФ.

Режиссёр-постановщик — Джемма Аветисян (Новосибирск)

Художник-постановщик — Екатерина Малинина (Санкт-Петербург)

Режиссёр по пластике — Ярослав Францев (Москва)

Сценический бой — Алексей Егоршин

Художник по свету — Игорь Тупикин (Санкт-Петербург)

Хормейстер — заслуженный деятель искусств РФ Наталья Герасимова

Педагог по вокалу — Влада Филиппова

Консультант по вокалу — Анна Могутина (Москва)