Спектакль Самарского театра драмы получил приз на фестивале Музыкальное сердце театра

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Красноярском районе мужчина, распивая спиртные напитки в гараже, похитил у знакомого мобильный
В Красноярском районе мужчина, распивая спиртные напитки в гараже, похитил у знакомого мобильный
Во дворах Кировского района Самары обновят более 20 тысяч кв.м. асфальта
Во дворах Кировского района Самары обновят более 20 тысяч кв.м. асфальта
Иван Носков встретился с нашими активными жителями дома №7 по ул. Циолковского в Самаре
Иван Носков встретился с нашими активными жителями дома №7 по ул. Циолковского в Самаре
Госдума утвердила штрафы за нарушение правил содержания животных дома
Госдума утвердила штрафы за нарушение правил содержания животных дома
в Самаре в "МТЛ Арене" состоялось физкультурно-спортивное мероприятие нового формата: "Самара. Фиджитал. ГТО".
В Самаре в "МТЛ Арене" состоялось физкультурно-спортивное мероприятие нового формата: "Самара. Фиджитал. ГТО"
В Самаре рассмотрят дело «врача»-мошенника из Нигерии
В Самаре рассмотрят дело «врача»-мошенника из Нигерии
Футбольный клуб «Крылья Советов» может оказаться в центре коррупционного скандала
Футбольный клуб «Крылья Советов» может оказаться в центре коррупционного скандала
Самара - в шорт-листе премии "Попутчики" (первая премия в области паллиативной помощи)
Самара - в шорт-листе премии "Попутчики" (первая премия в области паллиативной помощи)
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 103.79
1.21
EUR 108.87
1.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарской "ЗИМ Галерее" пройдет открытая лекция о шедеврах закавказского модернизма
Открытие выставки «Город/Деревня: маршрут построен» состоится в Музее-галерее «Заварка»
Во время Адвента в зале Самарской кирхи пройдет целый ряд тематических мероприятий
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Спектакль Самарского театра драмы получил приз на фестивале Музыкальное сердце театра

26 ноября 2024 15:20
156
Спектакль Самарского театра драмы получил приз на фестивале Музыкальное сердце театра

По итогам национального фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра» музыкально-драматический спектакль «Два благородных дона» Самарского академического театра драмы им. Горького  получил премию зрительских симпатий. 

Награду вручила вдова Героя России Юлия Пономаренко с дочерью, сказавшая о важности миссии музыкального театра — дарить радость в непростое для страны время.

 «Это безумно неожиданно, это волнительно — получать награду от зрителей, и от ТАКИХ зрителей, — растрогалась режиссёр-постановщик спектакля Джемма Аветисян. — Простите, коллеги, но, наверное, это лучшая награда за сегодняшний день».

«Театра хватит для всех, — объявил исполнитель роли Дон Жуана Хамид Дышниев. — Он разный, но самое главное, что мы бьём в самое сердце — в музыкальное сердце театра!».

Самарский театр драмы от всей души благодарит всех, кто голосовал за спектакль «Два благородных дона»!

Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры РФ, Правительства Самарской области и Союза театральных деятелей РФ.

Режиссёр-постановщик — Джемма Аветисян (Новосибирск)

Художник-постановщик — Екатерина Малинина (Санкт-Петербург)

Режиссёр по пластике — Ярослав Францев (Москва)

Сценический бой — Алексей Егоршин

Художник по свету — Игорь Тупикин (Санкт-Петербург)

Хормейстер — заслуженный деятель искусств РФ Наталья Герасимова

Педагог по вокалу — Влада Филиппова

Консультант по вокалу — Анна Могутина (Москва)

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
26 ноября 2024  14:59
Вячеслав Федорищев провел заседание президиума комиссии Госсовета по направлению «Промышленность»
94
Вячеслав Федорищев принял участие в совещании с председателями комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития
26 ноября 2024  14:15
Вячеслав Федорищев принял участие в совещании с председателями комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития
385
Из-за заторов на М-5 около Тольятти и Жигулевска водителям рекомендуют выбирать другую дорогу
26 ноября 2024  10:43
Из-за заторов на М-5 около Тольятти и Жигулевска водителям рекомендуют выбирать другую дорогу
251
В Самаре появятся «Тимуровские отряды»
26 ноября 2024  10:34
В Самаре появятся «Тимуровские отряды»
399
На площадке у Самарского филиала Третьяковской галереи монтируют 16-метровую елку
25 ноября 2024  16:30
На площадке у Самарского филиала Третьяковской галереи монтируют 16-метровую елку
451
Весь список