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Состоялся рабочий выезд министра культуры Ирины Калягиной в Чапаевск и Красноармейский район

25 июня 2025 23:23
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В поле обсуждения с коллегами анализ текущего состояния ремонтных работ и вопросы, связанные с обеспечением качества и соблюдением сроков выполнения работ.

Состоялся рабочий выезд министра культуры Ирины Калягиной в Чапаевск и Красноармейский район. В работе приняли участие заместитель министра культуры Наталья Тонковидова, глава города Чапаевск Александр Кузнецов, заместитель главы Красноармейского района по социальным вопросам Михаил Елин, представители подрядчиков.

В поле обсуждения с коллегами анализ текущего состояния ремонтных работ и вопросы, связанные с обеспечением качества и соблюдением сроков выполнения работ.

Здание Детской школы искусств №1 в Чапаевске построено в 1976 году, имеет общую площадь 2022,7 кв. м. На протяжении почти 50 лет в здании не проводился капитальный ремонт. В 2025 году в рамках государственной программы «Развитие культуры в Самарской области» в здании начали ремонтные работа на средства областного и местного бюджета – отремонтируют фасад, крышу, внутренние помещения. Обновят систему отопления, водоснабжения, вентиляцию и т.д.

«В прошлом году на средства нацпроекта «Культура» закупили для школы музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы. Здесь работают творческие педагоги, в школе реализуется 6 предпрофессиональных программ в области музыкального, изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества, занимается 276 ребят.
Мы обсудили сегодня вопрос создания на базе школы Детской филармонии. В рамках региональной программы «Культурные люди» выделены средства на дополнительное оснащение детских школ искусств, с последующим созданием культурного пространства, где будут проходить концерты для жителей, как начинающих артистов, так и профессиональных коллективов», – рассказала Ирина Калягина.

Два дома культуры Красноармейского района в селах Колывань и Гражданский планируется отремонтировать в этом году. В ДК села Колывань остались незначительные работы по отделке фасада, крыльца, завершение работ с подводкой воды и электроосвещения. В просторных и отремонтированных помещениях уже собираются сельчане – работает библиотека, проходят мероприятия. Создан музейный уголок, посвящённый участникам специальной военной операции, он знакомит с односельчанами, с честью выполняющими свой воинский долг.

Ирина Калягина отметила:

«Коллегами проделана большая работа – прекрасный зрительный зал, есть место под занятия коллективов, просторное фойе, где сейчас жители - волонтеры плетут маскировочные сети. Вполне можно рассматривать возможность создания на базе Дома культуры современной модельной библиотеки».

Реализация национального проекта «Культура» позволила не только существенно улучшить инфраструктуру отрасли, но и повлияла на качество жизни населения Самарской области.
Работа в 2025 году продолжена в рамках нового нацпроекта «Семья». Ещё многое предстоит сделать для того, чтобы в нашем регионе царила атмосфера креативности, чтобы у каждого жителя была возможность для творческого развития, активного культурного досуга.

 

Фото:   минкульт СО

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